Sarost 5 | ok Tunisia allo sbarco dei migranti Ultime notizie | Croce Rossa | piano di

Finita dopo due settimane l’odissea della Sarost La Tunisia dà l’ok allo sbarco : La nave con 40 profughi a bordo era ferma da circa due settimane davanti alle coste della Tunisia dopo che Francia, Malta e Italia si erano rifiutate di dare l’accoglienza

La Tunisia ha autorizzato lo sbarco dei 40 migranti a bordo della nave Sarost : La Tunisia ha autorizzato l’accoglienza nei suoi porti della nave commerciale Sarost, che da più di due settimane stazionava al largo delle coste tunisine con a bordo 40 migranti. L’ha annunciato il primo ministro Youssef Chahed ieri sera. Non è chiaro The post La Tunisia ha autorizzato lo sbarco dei 40 migranti a bordo della nave Sarost appeared first on Il Post.

