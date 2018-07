ilfattoquotidiano

: #Sarost5, da giorni in collaborazione con @scandura e @RadioRadicale vi stiamo raccontando la vicenda dell'imbarcaz… - euronewsit : #Sarost5, da giorni in collaborazione con @scandura e @RadioRadicale vi stiamo raccontando la vicenda dell'imbarcaz… - nicolet67326702 : RT @RaiNews: La #Tunisia autorizza l'attracco a Zarzis della nave Sarost 5: a bordo 40 #migranti ? - liberadidonna1 : RT @fattoquotidiano: Sarost 5, la Tunisia autorizza lo sbarco dei 40 migranti bloccati da 16 giorni. ‘Non sia precedente, vogliono andare i… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Lalodei 40da 16sulla nave5 al largo delle proprie coste, ma avverte: “Non sia un precedente”. Il via libera è arrivato dal premier Youssef Chahed, che ha parlato davanti al parlamento durante l’udienza dedicata al voto di fiducia al nuovo ministro dell’Interno, Hichem Fourati. “Il primo intervento di salvataggio si è svolto in una zona di competenza delle autorità maltesi e c’è stata una controversia su quale Paese avrebbe dovuto accogliere i”, ha specificato il premier. La nave, cui il permesso è stato accordato per motivi umanitari, attraccherà nel porto di Zarzis e le persone salvate, tra cui due donne incinte e un ferito bisognoso di cure, saranno portate a terra. Il 13 luglio scorso la5, nave di rifornimenti che fa capo all’omonima compagna del gas attiva ...