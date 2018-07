Santarcangelo di Romagna Rimini | concluso il disinnesco di un ordigno bellico

meteoweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) Concluse le operazioni die rimozione – coordinate dall’Esercito – di una bomba d’aereo statunitense di oltre 200 kg, rinvenuta in un cantiere edile adi). Cessa dunque l’ordine di evacuazione per 6mila persone e l’interruzione della circolazione stradale e ferroviaria nell’area. Dopo il despolettamento, l’è stato prelevato, caricato su un mezzo e portato in una cava per il brillamento. L'articolodi):ildi unMeteo Web.