La sinistra sta usando la bassa natalità come una "scusa" per "importare migranti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno,, al Times, sottolineando che "un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire", in gioco "c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità". Poi afferma: "Aggredire e picchiare è un reato a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie", ma "re ditutti gli italiani ed il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia".(Di domenica 29 luglio 2018)