Asia Argento definisce Salvini 'm**da' - lui twitta e le chiede che problemi ha : Sembra una notizia gia' letta. Un esponente del mondo dello spettacolo insulta sui social il ministro dell'Interno e lui risponde chiedendo 'Che problemi ha?'. Era successo con Gemitaiz, quando il rapper si era augurato la morte di Matteo Salvini su Instagram e Youtube [VIDEO]. Succede di nuovo oggi: Asia Argento ha insultato pubblicamente il vicepremier con l'hasthag #Salvinim**da', lui le ha risposto con una faccina sorridente invitandola a ...

Sequestro beni ai Casalesi - Salvini twitta : la mafia mi fa schifo : Napoli,, askanews, - Ci sono voluti due giorni perché gli uomini della polizia di Caserta eseguissero il decreto di Sequestro preventivo di beni proposto dalla Direzione Nazionale Antimafia nei ...

Lifeline a Malta - Toninelli : “Grande vittoria per l’Italia”. E Conte lo ritwitta. Salvini : “Dopo le parole - arrivano i fatti” : L’arrivo della Lifeline nel porto di Malta “è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli festeggia su Twitter l’accordo raggiunto tra il premier maltese Joseph Muscat e altri sette Paesi, tra cui la stessa Italia, per la ridistribuzione dei 234 migranti a bordo della nave della ong tedesca. Per il governo M5s-Lega significa un ...

Lifeline bloccata nel mare twitta per Salvini 'Vieni qui. Ci sono esseri umani' : ROMA. In attesa di una soluzione che non arriva, la Lifeline continua a sfidare il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul web. 'Caro Matteo Salvini - si legge su Twitter - non abbiamo carne a bordo ...

Che fine ha fatto il volontario Ong con l'orecchino twittato da Salvini? : Da quando Matteo Salvini gli ha dedicato un post su Facebook, Soeren Moje, il macchinista delle polemiche, è sparito. Il suo profilo, molto riconoscibile, è stato cancellato dalla pagina ufficiale della Mission Lifeline, Ong tedesca di stanza nel mediterraneo, da cui era iscritto dal 2011. Il suo nome non compare neanche nell’ultima missione in corso al largo delle coste libiche nonostante su YouTube ci siano ancora i video ...

Amici 2018 - Matteo Salvini twitta guardando la trasmissione : “Un po’ di relax”. E Maria De Filippi risponde : “Lo trovo geniale nella comunicazione” : “Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di #Amici. Buona serata, grazie a tutti dell’affetto, se Voi ci siete io ci sono”. Chi ha scritto questo tweet? Il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ieri sera, dopo essere stato al centro della scena politica europea per via del braccio di ferro sulla nave Aquarius, si è evidentemente messo davanti al televisore per guardare il ...

Dopo Aquarius - un’altra nave Ong al largo della Libia e Salvini twitta : «Non chineremo il capo» : Il ministro degli interni fa riferimento alla presenza della Sea Watch 3: «È di una Ong tedesca, batte bandiera olandese ma porterà immigrati in Italia». La Aquarius sempre ferma in attesa di ordini tra malta e la Sicilia

Duro attacco del New York Times al governo italiano - Salvini twitta : 'solo fango' : All'indomani della fiducia al Senato del governo Conte [VIDEO], ottenuta con 171 voti a favore e in attesa della fiducia alla Camera, l'Italia si trova sotto il mirino di un editoriale del News York Times di Roger Cohen, non nuovo ad attacchi simili. Dunque dopo l'attacco di pochi giorni fa del tedesco Oettinger, questa volta le parole taglienti provengono da oltreoceano. Che cosa ha detto il New York Times sul nuovo governo italiano Roger ...