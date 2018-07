Salvini | Tanti nemici | tanto onore

"Ma loro chi c... sono?". Così Salvini annienta euro Zilli e cantanti rosiconi : Ed è tornato a parlare anche degli attacchi subiti in questi giorni da diverse parti, dalla politica fino al mondo dello spettacolo. 'Mi hanno detto - ha raccontato Salvini -: 'Non conosci Nina Zilli?...

Salvini : al 15 luglio presi 33 latitanti - 8 di grande spessore criminale : Roma – “Ritengo cruciale l’azione di rintraccio e cattura dei latitanti, che prosegue senza sosta e con accentuato vigore. Risultati rilevanti si sono registrati anche nei primi mesi di quest’anno. Alla data del 15 luglio sono stati catturati 33 ricercati, 8 dei quali caratterizzati da un elevatissimo spessore criminale”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante l’audizione davanti alle ...

Migranti - mozione di sfiducia contro Salvini : la petizione arriva a 95 mila firme. Ma tanti i dubbi in Parlamento : NE HA discusso anche ieri sera la sinistra: presentare o non presentare una mozione di sfiducia al ministro Matteo Salvini in Parlamento? A premere sono quasi 95mila firme raccolte su change.org dalla ...

Migranti : Salvini - tengo duro - in tanti a pensarla come me : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Io tengo duro, so che siete, siamo in tanti a pensarla così. #insiemesipuò”. Lo scrive in un tweet il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rilanciando la notizia sul barcone con 450 Migranti a bordo diretto verso le nostre coste e rispetto al quale il responsabile del Viminale ha annunciato la linea dura: “non deve arrivare in Italia”. L'articolo Migranti: Salvini, tengo duro, ...

Migranti - la nave Diciotti a Trapani ma in città in tanti stanno con Salvini : Arriverà nelle prime ore del mattino al molo Ronciglio di Trapani la nave della Guardia Costiera con i Migranti soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa. I trapanesi non hanno preso bene la notizia. L'80% degli intervistati...

Abitanti Camping River chiedono incontro a Matteo Salvini : Roma: chiesto anche intervento soccorso per 250 cittadini Roma – Questa la lettera che i cittadini Rom. Sinti e Caminanti del Camping River di Roma hanno rivolto a Matteo Salvini. Rsc chiedono al ministro dell’Interno un incontro “per rispettare gli accordi europei di inclusione e la strategia nazionale”. Richiesto inoltre “un intervento di protezione civile a soccorso di 250 cittadini. Per i quali, il Sindaco ...

Salvini - “LEGA DELLE LEGHE IN UE”/ Pontida senza Bossi e Maroni : militanti divisi su M5s : Matteo SALVINI, "Lega DELLE LEGHE in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Attacchi a Salvini : il governo tace E' uno dei ministri più importanti : Ma è normale che il Ministro dell’Interno e vicepremier democraticamente eletto venga quotidianamente insultato in pubblico da un cittadino, peraltro aiutato dallo stesso Stato che lo protegge da 12 anni per le minacce mafiose? Segui su affaritaliani.it

Salvini : tanti comuni per il censimento : 12.23 "Ci sono tanti comuni che mi stanno scrivendo chiedendo di poter partire e ci stanno tanti comuni a guida di sinistra che lo stanno già facendo.Come ministero siamo a disposizione di tutti i sindaci che vorranno aiuto su questo tema". Così il ministro dell'Interno Salvini in Senato assicurando che sul tema con Conte e Di Maio è "assolutamente" tutto a posto.L'intervento di Conte di ieri? "Chiedetelo a Conte" è la risposta del ministro. ...

Matteo Salvini : "Tanti Comuni - anche di sinistra - mi chiedono il censimento dei rom" : "Assolutamente sì". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde ai giornalisti che chiedono se sia tutto a posto con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio sulla sua proposta di un censimento dei rom. E, in particolare con Conte, specifica che "tutto quello che facciamo è in sintonia".Salvini aggiunge che "ci sono tanti Comuni che mi stanno scrivendo, chiedendo di poter partire, ...

Pensioni - contanti e pace fiscale : Salvini chiede tempo e fiducia agli imprenditori : Per qualche minuto Matteo Salvini si immagina ministro dell'economia senza però considerare le coperture necessarie e parla anche di Pensioni all'assemblea dei piccoli imprenditori della Confesercenti, chiedendo loro tempo e fiducia rassicurandoli di non vendere solo promesse ma quanto contenuto nel programma del contratto di governo, anche per quel che concerne la parte fiscale. E per conquistare il pubblico, oltre a parlare di contanti e ...