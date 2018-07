Salvini | ' Tanti nemici | tanto onore!' Cita Mussolini e scoppia la polemica

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

"Tanti nemici - tanto onore!". Salvini cita Mussolini nel giorno della nascita del Duce. Insorge la sinistra : Salvini cita una frase di Benito Mussolini, proprio nel giorno della nascita del Duce, il 29 luglio 1883. Coincidenza o messaggio in codice? In ogni caso la sinistra Insorge."Tanti nemici, tanto onore!". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su twitter, postando un articolo che riporta gli attacchi nei suoi confronti da parte di intellettuali, sinistra, cattolici, riviste, ecc."L'espressione 'tanti nemici tanto ...

Salvini ora “cita” Mussolini : “Tanti nemici - tanto onore” : Il leader della Lega, commentando un sondaggio che lo vede ancora in crescita di consenso fra gli elettori, su Twitter parafrasa una delle frasi più celebri di Mussolini: "Tanti nemici, tanto onore". Solo ieri il ministro dell'Interno aveva negato che in Italia vi fosse un allarme razzismo, attribuendone la responsabilità alla sinistra.Continua a leggere

Salvini : al 15 luglio presi 33 latitanti - 8 di grande spessore criminale : Roma – “Ritengo cruciale l’azione di rintraccio e cattura dei latitanti, che prosegue senza sosta e con accentuato vigore. Risultati rilevanti si sono registrati anche nei primi mesi di quest’anno. Alla data del 15 luglio sono stati catturati 33 ricercati, 8 dei quali caratterizzati da un elevatissimo spessore criminale”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante l’audizione davanti alle ...

Migranti - mozione di sfiducia contro Salvini : la petizione arriva a 95 mila firme. Ma tanti i dubbi in Parlamento : NE HA discusso anche ieri sera la sinistra: presentare o non presentare una mozione di sfiducia al ministro Matteo Salvini in Parlamento? A premere sono quasi 95mila firme raccolte su change.org dalla ...

Migranti : Salvini - tengo duro - in tanti a pensarla come me : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Io tengo duro, so che siete, siamo in tanti a pensarla così. #insiemesipuò”. Lo scrive in un tweet il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rilanciando la notizia sul barcone con 450 Migranti a bordo diretto verso le nostre coste e rispetto al quale il responsabile del Viminale ha annunciato la linea dura: “non deve arrivare in Italia”. L'articolo Migranti: Salvini, tengo duro, ...

Migranti - la nave Diciotti a Trapani ma in città in tanti stanno con Salvini : Arriverà nelle prime ore del mattino al molo Ronciglio di Trapani la nave della Guardia Costiera con i Migranti soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa. I trapanesi non hanno preso bene la notizia. L'80% degli intervistati...

Abitanti Camping River chiedono incontro a Matteo Salvini : Roma: chiesto anche intervento soccorso per 250 cittadini Roma – Questa la lettera che i cittadini Rom. Sinti e Caminanti del Camping River di Roma hanno rivolto a Matteo Salvini. Rsc chiedono al ministro dell’Interno un incontro “per rispettare gli accordi europei di inclusione e la strategia nazionale”. Richiesto inoltre “un intervento di protezione civile a soccorso di 250 cittadini. Per i quali, il Sindaco ...