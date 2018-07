Salvini | ' Noi razzisti? Unico allarme i 700 reati al giorno degli immigrati'

Salvini espulso dalla località turistica : "Non potrà fare il bagno da noi" : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona "non grata" nell'isola spagnola, per via delle sue politiche sull'immigrazione. Lo rende noto il sito Diario de Mallorca, ...

Campi - Salvini e Raggi : noi per legalità : 14.40 "Ho chiesto al Comune di proseguire sulla via tracciata. Ho messo a disposizione la forza pubblica per garantire il rispetto della legge. Il Comune ha risposto in ogni virgola alla Corte Europea. Tutto procederà da programma". Così Salvini, al temine dell'incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi, sullo sgombero del campo Rom sulla via Tiberina. "Un campo non si chiude in due giorni- ha detto la Raggi-serve un' azione forte e di ...

Matteo Salvini - il diktat di Alessandro Sallusti al leghista : 'Scegli : o con noi o contro di noi' : Per Matteo Salvini è arrivata l'ora di fare i conti con i nodi politici irrisolti tra il governo con il Movimento Cinque Stelle e la coalizione di centrodestra. Come gli ricorda Alessandro Sallusti ...

Finanziaria - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La legge di bilancio di fine anno dovrà essere una legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

'Sui migranti Salvini ha un approccio muscolare - ma noi dobbiamo restare umani' - dice la grillina Grande : E quanto può durare? 'La politica prevede divergenze e mediazioni'. Ma molti parlamentari del M5s, ad esempio, sembrano in preda a un crisi bipolare. Sostengono la linea di Salvini sull'accoglienza, ...

Open Arms : l'Italia non protegge noi e i profughi come Josefa | Salvini : non un migrante in più : Scontro tra la Ong e il ministro che in tweet si chiede "cosa nascondono per non attraccare in Italia"

Migranti - Battelli (M5s) : “Chiusura porti? No - faremo accoglienza ma nella legalità. Salvini è d’accordo con noi” : “L’Italia non vuole chiudere i porti a nessuno, ma vuole innanzitutto eliminare il business dell’immigrazione illegale e questa è una battaglia che il M5s ha sempre fatto, anche quando era all’opposizione. E per fare questo dobbiamo avere l’aiuto di tutti gli Stati membri della Ue“. Sono le parole del presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli, intervistato da Giovanna ...

Roma : Salvini - contro Casamonica e mafia vinciamo noi : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minacciato) con 250 Carabinieri al lavoro da stanotte: grazie la mafia mi fa schifo, vinciamo noi”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Roma: Salvini, contro Casamonica e mafia vinciamo noi sembra essere il primo su Meteo Web.

Fiorella Mannoia - il segreto svelato dal Corriere : sta con Conte - ma contro Salvini : Fermo restando che il mio dissenso sulla politica di Salvini in questi anni non l'ho mai taciuto', aveva scritto su Twitter togliendosi così dall'elenco degli artisti anti-governo.