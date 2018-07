Salvini ' Il razzismo Unico allarme sono i reati degli immigrati' E su Brexit ' May | o ti

Salvini : 'Follia accusare italiani e governo di razzismo' - : Dopo il caso del richiedente asilo insultato e picchiato a Partinico e gli ultimi episodi di migranti aggrediti, il ministro dell'Interno parla di "fenomeni limitati". Già ieri aveva affermato: "L'...

Martina : razzismo preoccupa - Salvini nega : 15.05 "Ovunque si moltiplicano episodi di violenza. Ma lui nega. Da ministro dell'Interno dovrebbe preoccuparsi. Ma la sua unica ossessione è dare la colpa alla sinistra". Così il segretario del Pd,Martina, commenta su Twitter le dichiarazioni di Salvini secondo il quale "l'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra". Martina aggiunge l'hashtag "il silenzio di Salvini".

Salvini sulle aggressioni ai migranti : "L'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra" : Nel colloquio con il notista politico Massimo Franco il premier assicura che non c'è alcun rischio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lasci l'esecutivo per contrasti con i due partiti di ...

Matteo Salvini : 'L'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra' : Nell'ultimo mese e mezzo sono ben più di uno gli episodi messi a verbale in cui le vittime delle aggressioni sono dei migranti [VIDEO]. Per questo motivo, anche le Forze dell'Ordine stanno eseguendo degli accertamenti in modo da capire se dietro possa esserci un unico filo conduttore. La Polizia Postale, inoltre, sta dando il suo contributo eseguendo dei controlli su alcuni profili social al fine di verificare la presenza di soggetti che ...

Salvini : allarme 'razzismo' è invenzione : 22.54 "L'allarme 'razzismo' è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita". Lo afferma il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, in merito ai casi di aggressioni di immigrati registrati nelle ultime settimane. "Io, da ministro, lavoro da 58 giorni - prosegue Salvini - per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città".

Salvini : “L’allarme razzismo è un’invenzione della sinistra” : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini non c'è alcun allarme razzismo in Italia: "L’allarme razzismo è una invenzione della sinistra", afferma il titolare del Viminale facendo riferimento alle accuse giunte da sinistra dopo l'aggressione ai danni di un 19enne senegalese a Partinico all'urlo di "Vattene via, sporco negro".Continua a leggere

Salvini : "Ma quale allarme razzismo - è un'invenzione della sinistra" : Persa la battaglia dell'accoglienza a oltranza per chiunque sbarchi sulle nostre coste, il piano del Pd e più in generale della sinistra è legare questi fatti di cronaca al dibattito sulla riforma ...

Matteo Salvini : 'Allarme razzismo? Bufala di sinistra - ma la pazienza è finita' : La risposta di Salvini arriva al termine di una giornata dove altri casi di cronaca sono stati cavalcati da Pd , Repubblica e compagnia cantante per lanciare il presunto allarme-razzismo, il cui ...

Partinico - "sporco negro" senegalese picchiato e insultato/ Ultime notizie - Salvini : "Allarme razzismo non c'è" : Partinico, cameriere senegalese insultato e picchiato in piazza. “Vattene via, sporco negro”, gli hanno detto mentre lo aggredivano. E Dieng Khalifa non ha reagito. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Salvini : "Allarme razzismo? Un'invenzione della sinistra" : "L'allarme 'razzismo' è Un'invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità ...

Salvini : allarme razzismo è invenzione della sinistra : 'L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle ...

Salvini : l'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra : "L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ai casi di aggressioni nei confronti di immigrati registrati nelle ultime settimane. Salvini ...

Salvini - allarme razzismo un'invenzione della sinistra : "L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre citta'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito ai casi di aggressioni di immigrati registrati nelle ultime settimane.

Rom - incontro Salvini-Raggi : “Avanti su Camping River”. Il ministro : “Razzismo? Sacche di resistenza parassitaria” : “È una Corte curiosa quella che ci mette anni per arrivare ad alcune sentenze e una manciata di minuti per rispondere ad altre sollecitazioni”, dice il ministro degli Interni Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi oggi al Viminale, commentando la sospensione, da parte della Corte europea, dello sgombero dell’insediamento del Camping ...