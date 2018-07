Salvini : "Allarme razzismo in Italia è invenzione della sinistra" : Per Matteo Salvini in Italia non c'è nessun allarme razzismo. 'E' un'invenzione della sinistra', che starebbe usando la bassa natalità come 'scusa' per 'importare migranti', ha detto il ministro dell'...

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Matteo Salvini : “Ma quale razzismo - l’unico allarme sono i reati commessi dagli immigrati” : "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia. Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", ha dichiarato quest'oggi il ministro ...

Salvini 'Il razzismo Unico allarme sono i reati degli immigrati'. E su Brexit 'May - o ti imponi o Ue ti truffa' : ROMA. Parlare di razzismo in Italia, per Matteo Salvini, è una follia. Non c'è nessun allarme, secondo il ministro dell'Interno. Nonostante l'ennesima aggressione a un migrante - a Partinico , il nono ...

Martina : razzismo preoccupa - Salvini nega : 15.05 "Ovunque si moltiplicano episodi di violenza. Ma lui nega. Da ministro dell'Interno dovrebbe preoccuparsi. Ma la sua unica ossessione è dare la colpa alla sinistra". Così il segretario del Pd,Martina, commenta su Twitter le dichiarazioni di Salvini secondo il quale "l'allarme razzismo è un'invenzione della sinistra". Martina aggiunge l'hashtag "il silenzio di Salvini".

