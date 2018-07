Salvini | «Bassa natalità è scusa di sinistra per importare migranti»

Salvini abbassa i toni. E Mattarella gli dà appuntamento a lunedì : Matteo Salvini insiste, e Sergio Mattarella decide di riceverlo lunedì 9 luglio. Ma l'incontro non avrà comunque avere per oggetto un iter giudiziario a carico del partito o apparire come una messa in mora della magistratura. Dopo due giorni di toni alti da parte del Carroccio - ulteriormente accesi dal caso Morrone - e di irritazione per il clamore da parte del Quirinale, il presidente della Repubblica conclude la ...