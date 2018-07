Salvini | ' Altro che razzismo Unico allarme i reati degli immigrati'

Salvini - primo selfie social in spiaggia : 'Altro che Maiorca - viva la Romagna' : Nuovo tweet di Matteo Salvini, con tanto di selfie in riva al mare, all'indomani della decisione del consiglio comunale dell'isola spagnola che ha votato all'unanimità una mozione per bandirlo come '...

Tonaca e crocifisso : a Roma spunta un altro murales su Salvini : Dopo la copertina di Famiglia Cristiana con il discusso 'Vade retro Salvini', ecco il ministro dell'Interno che vestito da prete brandisce un crocifisso. È il soggetto di un un murales spuntato in un ...

Salvini su Facebook : "Evviva la Romagna - altro che Maiorca - baci ai rosiconi" : Matteo Salvini ha 'postato' su Facebook un suo 'selfie' in spiaggia. "Primo bagno dell'anno. Evviva la Romagna, altro che Maiorca, baci ai rosiconi", ha scritto il ministro dell'Interno, che nella foto appare a petto nudo.Il riferimento polemico è alla decisione del Consiglio comunale di Maiorca di proclamarlo "persona non gradita" per le sue posizioni su migranti e Rom. Già da ieri, Salvini, che si trova per qualche giorno in ...

Salvini : “Altro che Maiorca - evviva la Romagna!” : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – La risposta era arrivata ieri: “Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia!”. E oggi, con un selfie in riva al mare, Matteo Salvini, torna sulla decisione del consiglio comunale di Maiorca, che ha votato all’unanimità una mozione per bandirlo come “”. “Primo bagno dell’anno – twitta il titolare del Viminale -. evviva la Romagna, altro che Maiorca, baci ai ...

"Viva l'Italia - altro che la Spagna". Il primo tuffo di Salvini in mare - e quei "baci ai rosiconi" - : 'primo bagno dell'anno' . Sotto il sole italiano Matteo Salvini posta su Twitter una foto della sua mattinata in spiaggia prima di concedersi un tuffo in mare. 'Evviva la Romagna, altro che Maiorca' , ...

“Matteo Salvini? Soltanto un cialtrone”. Attacchi violentissimi contro il ministro dell’Interno : Una polemica che continua a tenere banco sui social, dividendo gli italiani come tutte le volte in cui uno dei personaggi coinvolti è il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader leghista aveva annunciato prove per smentire la Proactiva Open Arms, Ong spagnola accusata di aver mentito in merito al recupero di Josefa, una migrante camerunense, e dei corpi senza vita di una donna e del suo bambino Soltanto per danneggiare ...

Open Arms - Palazzotto : “Salvini è un cialtrone - prima lancia accuse senza prove e poi tace” : Il deputato Erasmo Palazzotto, che ha partecipato alla missione di Open Arms, presenterà un'interpellanza per porre 10 domande al governo, e chiarire i punti oscuri delle operazioni di soccorse condotte dall'ong la mattina del 17 luglio, in cui è stata recuperata Josefa.Continua a leggere

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Paolo Savona - ministro indagato per usura bancaria/ Video - difesa da Salvini e Di Maio : altro filone su Mps : Unicredit, ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. “Solo un atto dovuto": indagato anche Profumo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:32:00 GMT)

Migranti - i libici : “Madre e bimbo erano già morti. In acqua non c’era nessun altro”. Palazzotto : “Salvini si scusi” : “Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli: erano morti e portarli a terra non aveva senso, ma oltre loro non c’era nessun altro in acqua”. L’ultima versione libica della tragica vicenda del salvataggio di Josefa, dopo 48 ore in mare al largo della Libia, arriva dal colonnello della Guardia Costiera di Misurata, Tofag Scare, attraverso ...

Salvini : per finale Russia 2018 avrei scelto un altro risultato : Mosca, 16 lug., askanews, - 'Io avrei solo scelto un altro risultato per la finale' di Russia 2018. Lo ha detto vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a ...

Salvini : per finale Russia 2018 avrei scelto un altro risultato : Mosca, 16 lug., askanews, - "Io avrei solo scelto un altro risultato per la finale" di Russia 2018. Lo ha detto vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a ...

Salvini : 'Un altro barcone con 450 migranti - da noi porti chiusi' : ... "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare".

Salvini : “Altro barcone con 450 migranti diretto in Italia - non entrerà nei nostri porti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa sapere che un barcone con 450 migranti si sta dirigendo verso l'Italia, nonostante si trovi in acque di competenza di Malta. "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto Italiano non può e non deve arrivare", avverte Salvini.Continua a leggere