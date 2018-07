Salvati una cagnetta e i suoi cuccioli abbandonati sull' A1

Thailandia - le condizioni dei Salvati sono molto buone : "Una settimana in ospedale" : Stanno bene. Le condizioni mentali di tutti i ragazzi usciti dalla grotta da domenica e il loro allenatore "sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o...

I ragazzini Salvati in Thailandia potrebbero soffrire di una malattia molto rara : Hanno già affrontato delle prove difficilissime, riuscendo a sopravvivere per giorni al buio e all'umidità della grotta thailandese che li aveva inghiottiti. Una volta liberati, però, i 12 ragazzini e il loro allenatore potrebbero dover affrontare nuove sfide. Come riporta l'Abc, è possibile che i giovani abbiano contratto una malattia particolare, chiamata "malattia delle caverne" o "cave disease": si tratta di ...

Pavia - una serata con i cavalli Salvati : C'è un luogo, nel pavese, dove i cavalli maltrattati e sequestrati ai padroni-aguzzini tornano alla vita. Un luogo in cui possono trascorrere le loro giornate come natura comanda. È il centro di recupero di "Progetto Islander", che nei terreni della tenuta "Il cigno" di Villanterio (Pavia) ha la sua sede. Lunedì sera proprio lì si è svolto l'evento di raccolta fondi per le attività dell'associazione guidata da Nicole Berlusconi, figlia di Paolo ...

Speleologi spiegano come si sopravvive 10 giorni in una grotta : "L'acqua sporca poteva ucciderli - ma li ha Salvati" : "I ragazzi in Thailandia hanno subito cercato una zona che sarebbe rimasta asciutta. Hanno fatto gruppo, senza cercare di uscire, questa è stata un'ottima mossa". Così Stefano Olivucci, addetto stampa della XII zona Speleologica dell'Emilia Romagna, ha commentato la vicenda dei 13 intrappolati nella grotta in Thailandia, in un'intervista rilasciata alla Nazione.I ragazzi e il loro allenatore sono stati ritrovati vivi, e gli esperti ...

Migranti Salvati in una pubblicità Benetton. Salvini : 'Squallida' : La nuova campagna pubblicitaria Benetton ritrae in una foto Migranti a bordo di un barcone. "Solo io trovo che sia squallido?", commenta con un tweet il ministro dell'interno Matteo Salvini. Alcuni ...