Salva-Atac | le trattative segrete per l' ultimo ' sì' dei creditori

Atac - protesta dei lavoratori : con i Salva genti in consiglio comunale : Irruzione dei dipendenti in Atac in sala Giulio Cesare a Roma, protesta ndo con salvagenti e invocando il salvataggio dell'azienda, durante il consiglio straordinario dedicato alla crizi Atac . Una ...

Atac - Comune di Roma sarà ultimo dei creditori per Salvare il concordato. “Operazione da 500 milioni di euro” : Il Comune di Roma s’immola per tentare di salvare Atac e “rinuncia” a mezzo miliardo di euro pur di evitare il fallimento della sua azienda dei trasporti. E stavolta non ci sono letture interpretative che tengano. Con una delibera approvata in Assemblea Capitolina, il Campidoglio corregge la richiesta di concordato preventivo consegnata presso il Tribunale fallimentare di Roma e si mette in coda alla lista dei creditori. Questo significa che il ...