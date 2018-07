Sagre | assessore veneto | il nostro obiettivo era salvarle | e ci siamo riusciti | 2

sportfair

: Le sagre organizzate dalle pro loco non possono avere gli stessi vincoli di un concerto con migliaia di persone! Co… - Assessore_Pan : Le sagre organizzate dalle pro loco non possono avere gli stessi vincoli di un concerto con migliaia di persone! Co… - Roberto21838639 : @ischia_hotel @PatriziaMercur1 @matteosalvinimi Già, me lo insegna salvini che nel 1993 a 20 anni ha messo il culo… -

(Di domenica 29 luglio 2018) AdnKronos, E, ancora: 'Non si possono mettere sullo stesso piano manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi, come cinema e teatri e manifestazioni all'aperto, come le, i requisiti di ...