Ryanair non li fa partire | da Londra a Milano in pullman | la storia di 30 ragazzini tra i

Scioperi Ryanair : la notizia (non buona) per i passeggeri : “I clienti interessati sono stati contattati tramite e-mail e SMS per quanto riguarda il loro volo e data l’opzione di un trasferimento gratuito sul prossimo volo disponibile, o di un rimborso completo”. È quanto sottolinea Ryanair in una nota in seguito allo sciopero europeo del personale di bordo che ha causato la cancellazione di circa 600 voli. Tuttavia la compagnia aerea irlandese è finita sotto accusa per aver negato ai ...

“Il maltempo non è imprevedibile” : giudice condanna Ryanair : Il maltempo non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli annullati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo. E’ quanto ha sentenziato il giudice di pace di Alcamo (Tp) che ha dato ragione a un passeggero che si era visto negare il rimborso di 250 euro dopo essere arrivato all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto dopo essere decollato, sempre ...

Ryanair : "Non ci interessa comprare Alitalia" : Roma, 12 giu. - , AdnKronos, - "Noi siamo ancora interessati ad Alitalia, ma non vogliamo comprarla: pensiamo piuttosto a collaborare con il nuovo management o con chiunque la gestirà, sul modello di ...

Buone notizie - Conte prende l’aereo di Stato e non vola con Ryanair : Roma. Dopo anni e anni di demagogia grillina un tanto al chilo sui “voli blu”, Giuseppe Conte è volato al G7 in Quebec con il mezzo adeguato per un presidente del Consiglio: l’areo di Stato. Naturalmente, precisano i Cinque stelle in una nota inviata alle agenzie giovedì 7 giugno, Conte è Stato “cos