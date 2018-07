Rossini Summer Fest Il clarinettista Fabrizio Meloni protagonista a Lugo del concerto di

ravennanotizie

(Di domenica 29 luglio 2018) "In tempi bui per la cultura, è virtuoso che un ente pubblico scenda in campo per produrre spettacoli dal vivo, nello specifico di musica d'arte, e che per farlo scelga di lavorare con una realtà ...