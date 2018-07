Ronaldo a Torino | inizia l' era di CR7

Juventus - Cristiano Ronaldo inizia la sua nuova avventura : atteso a Torino : Il portoghese sta per sbarcare all'aeroporto di Caselle: domani il primo allenamento con gli altri big

Juve - Cristiano Ronaldo torna a Torino per restarci : L'aereo più seguito del mondo oggi atterrerà a Caselle per la seconda volta nel giro di due settimane, stavolta non per un fugace blitz ma per una sistemazione definitiva. L'attesa durerà ancora poche ore: Cristiano Ronaldo ...

Lavori frenetici nella villa in collina : Ronaldo atterra a Torino domenica : domenica alle 13,30, aeroporto di Caselle. I tifosi juventini possono fare un bel cerchio rosso sul calendario , l''Ora X' è arrivata. Anzi, chiamatela 'Ora CR7', perché il protagonista dell'...

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? I primi allenamenti con la Juventus : data - programma - orari : Cristiano Ronaldo è sempre più atteso a Torino dopo la toccata e fuga di settimana scorsa Quando si è sottoposto alle visite mediche e poi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus. Il portoghese ha concluso il tour in Cina sponsorizzato dalla Nike, è tornato in Spagna e ora partirà per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il colpo assoluto di questo calcio mercato estivo ha tenuto segreta la location del suo periodo ...

Torino - la 'carica' di Izzo : 'Contro Ronaldo - derby ancora più bello' : Torino - Anima da guerriero e passione da Toro. Armando Izzo ci ha messo poco a conquistare i tifosi granata , che non vedono l'ora di vederlo in campo nel derby. Un pensiero che stuzzica lo stesso ...

Cristiano Ronaldo a Torino - tutta la famiglia in bianconero (FOTO) : Presentazioni ufficiali fatte, tra il clamore e la gioia dei tifosi all’Allianz Stadium, ora per Cristiano Ronaldo è il momento di ambientarsi in Italia. CR7 è arrivato a Torino con tutta la famiglia al seguito, anche mamma Maria Dolores e il compagno José Andrade. Sui social i primi scatti privati, ovviamente in bianconero. Al settimo cielo la fidanzata Georgina Rodriguez e il primogenito del calciatore, Cristiano Junior, mentre ...

Cristiano Ronaldo - super attico a Torino. Ma la casa di LeBron James è da record : Guarda le super ville dove vivono i campioni dello sport. Cristiano Ronaldo, foto su Instagram. Con mamma, figlio e Georgina allo Juventus Stadium

Le 29 ore di Ronaldo a Torino : Il cinque volte pallone d'oro si unirà alla Juventus a fine mesi pronto a trascinare i bianconeri nel futuro ma intanto, giocando d'anticipo, è passato dal capoluogo piemontese domenica e lunedì -

Cristiano Ronaldo non basta - la Juventus ora punta a riportare Paul Pogba a Torino : Concluso l'affare Cristiano Ronaldo , la Juventus continua a restare al centro delle notizie di calciomercato. Infatti, l'ultimo colpo sarebbe quello di riportare a Torino il neo-campione del mondo Paul Pogba . L'accordo sembrerebbe fattibile dato che al Manchester United i rapporti con l'allenatore Mourinho non sono dei più sereni e, durante il mondiale, è stato incoraggiato pure dal suo ...

Torino - Ronaldo già di casa allo Stadium fa la foto di famiglia e twitta : "Beato" : Cr7 sugli spalti con la moglie Georgina, la mamma Maria Dolores e il figlio Cristiano jr in maglia bianconera. Una sola parola: "Abençoado"

Le visite - l abbraccio dei tifosi e l incontro con Allegri Ronaldo fa impazzire Torino : Torino, Ronaldo saluta i tifosi alla Continassa e canta "Juve, Juve" PIACERE, CR7 - Il primo impatto con il mondo Juventus è avvenuto prima delle visite mediche, nella calda mattinata torinese, ...

Le visite - l'abbraccio dei tifosi e l'incontro con Allegri : Ronaldo fa impazzire Torino : Condividi PIACERE, CR7 - Il primo impatto con il mondo Juventus è avvenuto prima delle visite mediche, nella calda mattinata torinese, accolto e travolto dal calore dei suoi nuovi tifosi. Il momento ...

LIVE JUVENTUS - CRISTIANO Ronaldo DAY : LA GIORNATA IN DIRETTA/ Video Torino - l'incontro con mister Allegri : RONALDO Day JUVENTUS, la GIORNATA in DIRETTA LIVE: Video. Bagno di folla a Torino: “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Live Cristiano Ronaldo Day Juventus - la giornata in diretta/ Video Torino - prime foto con Chiellini e... : Ronaldo Day Juventus, la giornata in diretta Live: Video. Bagno di folla a Torino: “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:20:00 GMT)