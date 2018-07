Roma | Pastore | ' Voglio vincere La stima di Totti mi rende felice'

Roma - Pastore : 'Spero di essere all'altezza delle parole di Totti' : Roma - Totti lo ha definito un top player, il giocatore di cui aveva bisogno la Roma in questo momento. Su Javier Pastore le aspettative non mancano, il suo ritorno in Italia con la maglia della Roma ...

Roma - Pastore : 'Mi ispiro a Totti e voglio vincere tutto' : ... però, mi sono messo in testa che giocherò mezzala e devo allenarmi per questo', ha detto l'argentino a Sky Sport. Impossibile raccogliere l'eredità di √, ma con i suoi colpi e giocate Pastore ...

Roma - Pastore : "Qui per vincere tutto. Io mezzala? Anche al Psg" : La benedizione di Francesco Totti ha lasciato il segno. "Javier Pastore è un top player", aveva detto due giorni fa l'ex capitano della Roma e adesso l'argentino, da San Diego, ringrazia. "Ha detto ...

Roma - Totti è certo : “Pastore è un top player - ha il carattere giusto” : PASTORE è UN TOP player- Francesco Totti non ha dubbi e presenta i nuovi acquisti giallorossi sottolineando tutta la sua soddisfazione per l’affare targato Javier Pastore. L’ex capitano giallorosso è sicuro. Pastore consentirà alla Roma di fare un enorme salto qualitativo. “GIOCATORE SOPRA LA MEDIA…” Totti ha così evidenziato su Pastore: “È sopra la media, […] L'articolo Roma, Totti è certo: ...

Roma - Totti : “Pastore è fortissimo” : “In questa squadra, soprattutto in questo momento, serviva uno come Javier Pastore. È sopra la media, un top player e siamo contenti di averlo con noi. Da lui ci aspettiamo assist e gol, ma non c’è bisogno di responsabilizzarlo, ha il carattere giusto”. Firmato Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, al seguito della squadra giallorossa a San Diego nelle vesti di dirigente, elogia così il ‘Flaco’ ...

Roma - Di Francesco : 'Brutta prestazione - ci serva per migliorare. Pastore? Non è ancora in condizione' : L'impatto della Roma con l'International Champions Cup è stato tutt'altro che dolce. I giallorossi, apparsi in ritardo di condizione, si sono arresi al Tottenham: 4-1 il risultato finale a favore ...

Roma-Avellino - posticipata di 10' : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta alle ore 19 - 10 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA , 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

Roma-Avellino : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta da Frosinone alle ore 19 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA, 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

Roma - Di Francesco : 'Pastore deve lottare per un posto in squadra. Ronaldo? Un valore aggiunto' : Impossibile non parlare dell'acquisto del secolo della Juventus: 'Cristiano Ronaldo è un valore aggiunto al campionato e il fatto che si esporti il marchio della Serie A in tutto il mondo è un bene. ...

Formazione Roma 2019 : due rose per Di Francesco - Pastore partirà titolare : La Roma può essere considerata la vera sorpresa di questa sessione di calciomercato. All'attivo ci sono infatti ben 10 nuovi arrivi, che si sono aggiunti agli uomini gia' disposizione di Eusebio Di Francesco. La Roma nella prossima stagione vuole chiaramente migliorare quanto fatto l'anno passato, puntando allo scudetto attualmente nelle mani della Juventus. Le trattative avviate e concluse da Monchi hanno aggiunto un valore enorme alla squadra ...

Roma - Perotti accoglie Pastore : “la società ha rimpiazzato benissimo la partenza di Nainggolan” : Il giocatore della Roma ha parlato dal ritiro della squadra giallorossa, accogliendo Pastore e parlando degli obiettivi di questa stagione “Il fatto di essere arrivati in semifinale di Champions ha dimostrato quello che siamo capaci di fare, non è stata una casualità. Si può passare il primo turno, poi abbiamo battuto Shakhtar e Barcellona, non è una casualità. Dobbiamo ricominciare da lì e dal campionato“. LaPresse/Alfredo ...

Roma - Perotti : "Pastore al posto di Nainggolan? Ottima soluzione" : Secondo giorno di ritiro per la Roma a Trigoria, ancora senza tifosi al seguito, ma la società sta studiando un paio di sedute a porte aperte,, sotto un sole davvero caldo. A parlare, prima della ...