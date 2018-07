Roma | Kluivert | “è stata la scelta migliore”

Kluivert - Roma per me scelta migliore : ANSA, - Roma, 29 LUG - "Venire alla Roma è stata la decisione più giusta da prendere". Justin Kluivert non ha dubbi. "Quella all'Ajax è stata una grande esperienza per me - spiega -. Ho potuto giocare ...

Roma - Kluivert : 'È un onore vestire questa maglia' : SAN DIEGO, USA, - 'Avevo bisogno di cambiare e sono contento della mia scelta. Ho scelto la Roma perché, parlando con la mia famiglia, era la decisione più giusta da prendere. La Roma mi dava buone ...

Roma - contro il Tottenham fuori El Shaarawy e Karsdorp : Kluivert osservato speciale : Karsdorp ed El Shaarawy non saranno a disposizione della partita contro il Tottenham che si giocherà questa sera alla 19.05 , alle ore 4.05 italiane, in diretta tv su Sky Sport , all'SDCCU Stadium Di San Diego. L'olandese desta qualche preoccupazione per via di alcuni problemi muscolari che ne ritardano l'inserimento in formazione. Il Faraone, invece, ha un fastidio ...

Roma-Avellino - posticipata di 10' : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta alle ore 19 - 10 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA , 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

La Roma presenta Justin Kluivert : 'Grande club - voglio mettermi in mostra' : "Il mio obiettivo è dimostrare il mio valore, mettermi in mostra in Italia e nel Mondo. Sono ancora giovane, devo imparare tanto, ma non vedo l'ora che inizi la stagione. Possiamo fare cose importanti". Così Justin Kluivert, nuovo acquisto della Roma , nel corso della conferenza ...

Kluivert jr si prende la Roma : 'Possiamo arrivare a grandi livelli' : Justin Kluivert si presenta in conferenza stampa. L'esterno sinistro è una delle promesse del mercato estivo su cui Monchi ha puntanto dal primo minuto: 'Il mio obiettivo è quello di dimostrare il mio ...

Roma - Kluivert : “il mio sogno è seguire le orme di mio papà” : “Ho parlato con mio padre, certo. Lui conosce bene questo campionato e mi ha detto alcune cose. Abbiamo parlato pero’ non solo d’Italia ma di tutto il calcio a 360 gradi. Vorrei tanto seguire le sue orme in tutto e per tutto”. Ecco le parole, nella prima conferenza stampa da giocatore della Roma, del figlio d’arte Justin Kluivert.L'articolo Roma, Kluivert: “il mio sogno è seguire le orme di mio ...

Justin Kluivert - Roma/ Presentazione in diretta - info streaming video e tv : Monchi conferma l'addio di Alisson : Roma, Kluivert si presenta: il giorno del "figlio d'arte" Justin, figlio dell'ex bomber della Nazionale olandese Patrick. Uno degli investimenti "rivoluzionari" di Monchi (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:42:00 GMT)

VIDEO/ Latina Roma (0-9) : gli occhi su Kluivert Jr. Highlights e gol della partita (amichevole) : VIDEO Latina Roma (0-9): Highlights e gol della partita, amichevole: prima uscita stagionale per i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Grande prestazione di Patrik Schick.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:57:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Latina : il figlio d'arte Kluivert. Info e orario amichevole - novità live : PROBABILI FORMAZIONI Roma Latina: Info e orario amichevole, le ultime novità live in vista della sfida di oggi allo stadio Francioni. Le scelte di Eusebio Di Francesco per la prima uscita(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:51:00 GMT)