Roma | il Barcellona ci riprova | interessa anche N' Zonzi

N'ZONZI ALLA Roma/ Ultime notizie - il Barcellona prova a beffare ancora i giallorossi : Steven N'ZONZI ALLA ROMA: Ultime notizie. Accordo col Siviglia vicino, ma deve partire Maxime Gonalons per sbloccare l'operazione di calciomercato con il club spagnolo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:03:00 GMT)

Malcom : 'Roma? Ho sempre voluto il Barcellona' : ROMA - In casa Roma non è stata ancora smaltita la delusione, mista a rabbia come dimostrano i recenti sfoghi del presidente James Pallotta e del direttore sportivo Monchi , e ad amplificare questi ...

Malcom : 'La Roma? Ho sempre sognato il Barcellona' : Quando ho avuto l'opportunità di firmare per il Barca l'ho fatto, giocare qui è sempre stato un sogno fin da bambino per me, accanto ai migliori del mondo che sono già in questa squadra. Messi è una ...

Malcom si presenta : "Roma? Ho sempre voluto il Barcellona" : La prima occasione di vederlo in campo, magari al fianco di Messi: "Leo è il miglior giocatore del mondo, una leggenda - ha ammesso Malcom -. Spero di imparare molto da lui. Sarà una grande ...

Roma - Pallotta bacchetta il Barcellona 'Scuse per Malcom Accetto se ci danno Messi' : Roma - Il comportamento del Barcellona nell'affare Malcom non è andato giù a James Pallotta e il presidente della Roma non fa nulla per nasconderl, anche se ricorre a una battuta per esternare il suo ...

Roma - Pallotta su Malcom/ Ultime notizie : “Se ci danno Messi accetto le scuse del Barcellona” : Roma, Pallotta su Malcom. Ultime notizie: “Se ci danno Messi accetto le scuse del Barcellona”. Le nuove dichiarazioni del presidente del club giallorosso(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:41:00 GMT)

Roma - Pallotta : "Scuse dal Barcellona per Malcom? Ci vendano Messi..." : Monchi, direttore sportivo della Roma, e il presidente James Pallotta. LaPresse Se Monchi, pur con toni duri, aveva scelto la via della diplomazia, almeno dialettica, "Vedremo se fare causa al ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'Malcom? Non accetto le scuse del Barcellona - a meno che non ci vendano Messi' : Mentre la Roma è impegnata nell'International Champions Cup , sconfitta all'esordio 4-1 contro il Tottenham, , proprio dagli USA è tornato a parlare il presidente giallorosso James Pallotta. Lo ha ...

Di Francesco su Malcom/ "Al Barcellona e non alla Roma? Arriverà qualcuno di più forte" : Di Francesco su Malcom, il tecnico giallorosso commenta il passaggio del brasiliano al Barcellona e spiega come presto Arriverà qualcuno ancora più forte di lui. Nel mirino Juan Cuadrado?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Il Barcellona si vendica : soffiato Malcom alla Roma : A mesi di distanza dalla clamorosa Romantada, il Barça gioca un brutto tiro alla società giallorossa, battendola sul tempo nell’acquisto del talento brasiliano Malcom. Prelevato dal Bordeaux per una cifra intorno ai 41 milioni più bonus, il mancino classe ’97 si accasa al Barcellona dopo esser stato a un passo dalla Roma, beffata sul più bello dalla concorrenza blaugrana. Anche se la Roma valuta addirittura la possibilità di fare causa al club ...

Calciomercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Malcom saluta la Roma - Bordeaux e Barcellona giocano sporco : La Roma è beffata, il colpo è duro da digerire. E’ vero che nel calcio, e soprattutto nel calciomercato, si vede ormai tutto e il contrario di tutto ma quello che è successo ai giallorossi con Malcom ha veramente del grottesco. Morale della favola, Malcom è ufficialmente un giocatore del Barcellona. La Roma beffata su Malcom La notizia è di quelle che fanno rumore. Malcom fino a ieri sera era praticamente un calciatore della Roma, ...

Il Milan contatta Conte - Bonucci torna alla Juve. Malcom beffa la Roma e firma con il Barcellona : Roma - La parola d'ordine è rivoluzione. Iniziata con i dirigenti, dopo Fassone oggi è toccato al ds Mirabelli ricevere il benservito dopo il mancato accordo sulla risoluzione del contratto, l'opera ...

Il Barcellona annuncia Malcom - che smacco alla Roma! : Il Barcellona è riuscito ad accaparrarsi Malcom, dopo che il calciatore brasiliano era ad un passo dalla Roma: l’annuncio ufficiale L’inserimento del Barcellona nella trattativa tra Malcom e la Roma è stato determinante per il passaggio del brasiliano alla squadra di Leo Messi. Ieri in serata si attendeva l’attaccante del Bordeaux a Ciampino, poi il cambio di rotta. L’interessamento del club blaugrana al calciatore ...