Roma | è fatta | Florenzi resta fino al 2023

Crotone - fatta per un centrocampista ex Roma : Il Crotone mette a segno il colpo Marchizza . Come riporta Sky Sport , il difensore classe 1998 si trasferisce in Calabria dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club neroverde.

Roma - è fatta per Malcom : trattativa ai dettagli - tutte le cifre dell’affare : Malcom pronto ad approdare a Roma per una nuova esperienza dopo essersi messo in luce con la maglia del Bordeaux Roma davvero ad un passo da Malcom. Il calciatore del Bordeaux si appresta a firmare un nuovo contratto col club giallorosso. Dopo un lungo corteggiamento, Monchi è riuscito a piazzare il colpo, acquistando uno dei giovani più promettenti della Ligue1. Malcom arriverà alla Roma per 35 milioni più alcuni bonus che si dovrebbero ...

Calciomercato Roma - è fatta per la cessione di Alisson al Liverpool : le cifre definitive dell’affare : Il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta del Liverpool, che verserà 75 milioni di euro bonus compresi in due rate Il trasferimento di Alisson Becker dalla Roma al Liverpool è cosa fatta, il club giallorosso ha accettato l’ultima offerta della società inglese e ha dato il via libera per la chiusura dell’operazione. E’ bastato un piccolo sforzo economico in più dei ‘Reds’ per far cedere la Roma, ...

