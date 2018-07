Roma | due offerte inglesi per Gonalons

Roma - sondati due esterni da 50 milioni : Monchi si muove per trovare un possibile sostituto di Malcom, finito al Barcellona. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il Bayer Leverkusen e l'Ajax chiedono almeno 50 milioni rispettivamente per Bailey e Neres .

Emma Marrone duetta con un tassista Romano - il video fa impazzire il web : Cosa c'è di meglio che cantare mentre si sta in macchina? Chiedetelo a Il Duca40, il tassista romano che qualche giorno fa ha accompagnato Emma Marrone in aereoporto e l'ha inviata a...

Roma - condizioni igieniche insufficienti e dehors abusivo : multati due ristoranti cinesi : Controlli a tappeto tra Testaccio e Aventino per contrastare ogni forma di degrado e illegalità e verificare il rispetto delle prescrizioni amministrative. In campo i carabinieri della Stazione Roma ...

Emma Marrone show - il duetto con il tassista Romano! Ecco il video che sta facendo il giro del web! (VIDEO) : Riconosciuta all’istante, la cantante Emma Marrone, non si è tirata indietro. Il video sta facendo il giro del web “Canta che te passa” si dice a Roma e qualcuno la prende alla lettera. Duca40 è il tassista canterino di Roma. Amante e grande esperto di musica italiana, riesce a travolgere con la sua energia i clienti, coinvolgendoli in veri e propri show durante il tragitto. Li convince proprio tutti, come si può notare sul ...

Roma - Pallotta : 'Farò causa sia al Bordeaux che a Malcom e acquisterò altri due giocatori' : James Pallotta si sfoga sul caso Malcom, accusando il Barcellona, il Bordeaux e lo stesso giocatore brasiliano. Malcom, nell'intervista rilasciata all'emittente radiofonica statunitense, Sirius XM. Al ...

Sophia Loren villa Romana del marito Carlo Ponti in vendita : luogo incantato a due passi dal Colosseo : Qui sono passati grandi personaggi del mondo del cinema: da Federico Fellini, Vittorio de Sica e Roberto Rossellini ad Alberto Sordi che la usò come location per la scena iniziale del film 'Un ...

Roma - boa constrictor lungo più di due metri catturato in un parco : Paura al parco Scott all'Ardeatino di Roma: un boa constrictor di circa due metri è stato catturato, a due passi da un'area giochi frequentata dai bambini e dal greto del fiume Almone. L'animale è ...

Roma - affittavano case in nero e minacciavano di morte gli inquilini morosi : arrestati due Casamonica : Rapina e tentato omicidio di un nigeriano a Roma, nel quartiere della Romanina. Con queste accuse la polizia ha arrestato tre persone, tra questi anche due esponenti del clan Casamonica, uno dei quali ...

AL BANO E ROMINA POWER - SERATA RomaNTICA A MILANO / Foto - rose rosse e cena a due : è tornano l'amore? : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER, SERATA ROMANTICA a MILANO per i due ex. Prima una cena insieme poi arriva il romantico gesto del cantate: beccati da Chi!(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Hector Herrera alla Roma?/ Ultime notizie : due opzioni per i giallorossi - la clausola è di 40 milioni : Il nome di Hector Herrera viene accostato anche alla Roma in questa sessione di calciomercato: il club giallorosso deve prima piazzare Gonalons oppure aspettare la scadenza nel 2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:28:00 GMT)

Roma - rapinano un hotel e aggrediscono il portiere con la sua stampella : fermati due ventenni : Respinti dal portiere di un hotel in zona stazione Termini, a Roma, per mancanza dei documenti, lo aggrediscono e s’impossessano dell’incasso. Si danno alla fuga ma poi, grazie alle indicazioni della vittima, vengono individuati e sottoposti a fermo dagli agenti di Polizia del commissariato Viminale. Si tratta di una coppia di origini peruviane, 23 anni lui e 20 lei, che dovrà rispondere di rapina aggravata. La vittima, colpita ...

Roma - due nodi da sciogliere per Malcom : Roma al traguardo per Malcom , ma ci sono ancora due nodi da risolvere come evidenziato da La Gazzetta dello Sport : il primo è relativo alla ricca percentuale sulla rivendita che vorrebbe il Bordeaux ; il secondo riguarda i bonus da aggiungere ai 35 milioni di euro di parte fissa, i giallorossi vorrebbero ...