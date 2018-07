Rocky IV | come Sylvester Stallone pose fine alla guerra fredda

Fabrizio Moro : «Io - come Rocky» : C'è un tempo per seminare e uno per raccogliere: lo ha capito Fabrizio Moro. Reduce dal podio sanremese e dall'Eurosong di Lisbona con Ermal Meta, domani sera suonerà all'Olimpico. È pronto? '...

Fabrizio Moro racconta la sua rabbia : ‘Nessuno mi dava retta - io come Rocky’ : “Ce l’avevo con il presidente della Repubblica, con il primo ministro. Nessuno mi dava retta. Quando non riesci a esprimerti diventi un frustrato”: sono i ricordi di Fabrizio Moro (QUI tutto quel che bisogna sapere su di lui), del suo primo periodo artistico. Il cantautore romano – che ha ammesso di aver anche avuto problemi con l’alcol e la droga – ha raccontato a Vanity Fair della sua rabbia, la prima scintilla ...

Lo sfogo di Moro : 'Io come Rocky non come alcuni colleghi che scrivono dalla villa al mare del papà' : Fabrizio Moro ha ritrovato il successo dopo la vittoria al Festival di Sanermo in coppia con Ermal Meta e il quinto posto all'Eurovision. Il cantante romano si racconta in un'intervista al settimanale ...