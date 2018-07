Rivoluzione al Rugby Como Via i tecnici | dirige Pennestrì

Rugby - Rivoluzione in Inghilterra : si deve placcare sotto le ascelle. Per ridurre gli infortuni - cambia lo sport? : Grande RIVOLUZIONE nel Rugby inglese: la seconda divisione, infatti, sarà protagonista di un nuovo regolamento sui placcaggi che potrebbe poi essere introdotto anche nei campionati maggiori e nei grandi tornei internazionali che coinvolgono le Nazionali. Siamo di fronte a uno stravolgimento epocale: la linea al di sopra della quale non si potrà placcare sarà quella delle ascelle e non più quella delle spalle. Il placcaggio è l’essenza di ...