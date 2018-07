Ritirato un lotto di Fontina DOP per rischio escherichia coli

Alimenti - rischio salmonella : Ritirato lotto di salamini : Richiamati dal mercato i salamini Cavalleri Carni Srl. A darne notizia è una comunicazione sul sito del ministero della Salute, secondo la quale a motivare il richiamo è la presenza di salmonella. Ad essere interessato è il lotto del 16-05-2018 prodotto nello stabilimento di Paitone (Bs). L’invito alla popolazione è di restituire il lotto “in quanto non conforme per salmonella”. L'articolo Alimenti, rischio salmonella: ritirato ...

Allarme Listeria : prosciutto Fiorucci Ritirato - lotto e confezione : Il batterio della Listeria continua a far tremare l’Italia: stavolta il prodotto ritirato è il prosciutto cotto della nota marca “Fiorucci”. Si tratta di quello venduto in vaschette da 90 gr nella denominazione “Quanto Basta”. Il lotto ritirato è il numero 8278001840, con scadenza 05/08/2018 presente in tre supermercati (IPERCOOP ABRUZZO DI CHIETI, IPERCOOP LE ZAGARE DI CATANIA, IPERCOOP LE GINESTRE DI ...

Rischio Listeria - Ritirato lotto di prosciutto cotto Fiorucci : Il prodotto interessato dal ritiro dal commercio è il prosciutto cotto preconfezionato a marchio Fiorucci. Il richiamo in via precauzione per Rischio microbiologico a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes già responsabile di numerosi richiami e allerte alimentari nei gioni scorsi.Continua a leggere

Acqua San Benedetto - 'cattivo odore' : altro lotto Ritirato; l'azienda : 'Non è contaminata' : San Benedetto è uno dei brand più influenti in Italia nel campo delle acque minerali. Negli ultimi giorni ha fatto particolarmente rumore il fatto che il ministero della salute abbia disposto il ritiro dal mercato di un lotto di produzione, seguito nelle ultime ore da un altro individuato da una catena di grande distribuzione del Nord Ovest. In un primo momento erano state coinvolte le bottiglie da mezzo litro; nel secondo caso, invece, a finire ...

Firenze - aghi per cucire nella mozzarella Mukki : Ritirato dal mercato il lotto interessato : Una studentessa ha acquistato una confezione di mozzarella in un supermarket Esselunga in via Masaccio, a Firenze. Dopo aver aperto la confezione, però, ha notato la presenza di due aghi per cucire. A questo punto, la giovane si è recata dai carabinieri per spiegare cosa le era accaduto, portando con sé anche l'involucro contenente i latticini. I militari, dopo aver posto l'alimento sotto sequestro, hanno immediatamente provveduto ad informare ...

Alimenti : Firenze - trova aghi nella mozzarella - Ritirato lotto : E’ stato ritirato dal commercio il lotto di mozzarelle a marchio Mukki dopo che una studentessa 23enne, a Firenze, si è accorta della presenza di due aghi per cucire in una confezione acquistata nel supermercato Esselunga di via Masaccio. Il lotto comprendeva 3.840 mozzarelle, prodotte da terzisti per l’azienda Mukki, e di queste 600 erano state distribuite alla catena Esselunga che ha già provveduto a ritirarle. Le restanti 3.240, ...

Compra mozzarella e ci trova due aghi da cucito. Lotto Ritirato da supermercato di Firenze : Due aghi da cucire in una mozzarella venduta in un supermercato di via Masaccio, a Firenze. La scoperta è stata fatta ieri sera da una cliente, che ha aperto la confezione dopo essere tornata a casa. Secondo quanto verificato dai Carabinieri, la confezione non presenta buchi e pertanto gli aghi non possono essere stati inseriti dall'esterno. In via precauzionale il Lotto del latticino è stato ritirato dal commercio.La studentessa ...

San Benedetto - acqua contaminata : Ritirato lotto/ La Società : il rischio è per il livello di idrocarburi : San Benedetto, ritirato lotto di acqua contaminata: la decisione del Ministero della Salute e il chiarimento della Società sugli altri prodotti. Ecco quello incriminato. I rischi principali legati al lotto ritirato di acqua contaminata dell'azienda San Benedetto era legato al livello altissimo di idrocarburi. Ma cosa sono? Si tratta di composti organici che contengono solo atomi di carbonio e idrogeno. Sono utilizzati come combustibili e la ...

SAN BENEDETTO - ACQUA CONTAMINATA : Ritirato LOTTO/ La Società : Inquinamento esterno alle fonti : San BENEDETTO, RITIRATO LOTTO di ACQUA CONTAMINATA: la decisione del Ministero della Salute e il chiarimento della Società sugli altri prodotti. Ecco quello incriminato. Il richiamo del Ministero della salute relativo al ritiro dal mercato di un LOTTO di ACQUA San BENEDETTO è avvenuto su indicazione del medesimo produttore in seguito all'accertata "presenza consistente di contaminanti idrocarburici"