Comune di Quarto : ' Rilasciati gli street artist italiani arrestati a Betlemme' : Jorit Agoch e gli altri due street artist fermati sabato dalla polizia israeliana a Betlemme sono stati messi in libertà. Lo ha reso noto Giuseppe Martusciello, il vicesindaco del Comune di Quarto , ...

Centinaia di migranti detenuti negli Stati Uniti saranno riUniti con i loro figli e rilasciati temporaneamente a condizione che indossino un braccialetto elettronico. La decisione di liberare i migranti arreStati nelle ultime settimane è stata presa dalle autorità federali dopo