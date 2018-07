Rifiuti | raccolta nel caos si corre ai ripari con un nuovo sito

Milano. Cassonetti intelligenti per la raccolta dei piccoli Rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’Ecoisola. AMSA, in partnership con Ecolight consorzio

Milano. Raccolta Rifiuti : cittadini danno il voto 7 - 7 ad AMSA : Il servizio di Raccolta rifiuti del Comune di Milano realizzato da AMSA promosso con la media del 7,7 dai cittadini

Napoli - grosso incendio in un impianto di raccolta Rifiuti a Caivano : un intossicato. Vigili al lavoro : Un incendio di enormi dimensioni è divampato in una di stoccaggio e smaltimento di materiale di imballaggio carta e plastica del gruppo De Gennaro. Si tratta di uno degli impianti di raccolta rifiuti più grandi del Meridione, situato nella zona industriale di Pascarola, a Caivano, nell’area nord di Napoli. Una colonna di fumo nero e denso si è alzato in cielo ed è visibile a decine di chilometri. “Il rischio è di un nuovo disastro ...

Grosso incendio a Caivano - in fiamme una ditta di raccolta Rifiuti : Grosso incendio a Caivano, in fiamme una ditta di raccolta rifiuti Il rogo è scoppiato nella fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel comune tra Napoli e Caserta, e ha avvolto numerose ecoballe. Intervenute sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco Parole chiave: ...

Grosso incendio a Caivano - in fiamme una ditta di raccolta Rifiuti - : Il rogo è scoppiato nella fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel comune tra Napoli e Caserta, e ha avvolto numerose ecoballe. Intervenute sul posto dieci squadre dei ...

Caivano - enorme incendio a fabbrica di raccolta Rifiuti di Pascarola : imponente nube nera tra Napoli e Caserta - “moriremo tutti di tumore” [VIDEO LIVE] : Un incendio di enormi dimensioni sta interessando la fabbrica di raccolta rifiuti del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel territorio del comune di Caivano, tra Napoli e Caserta. Le fiamme hanno avvolto diverse balle di multimateriale e la nube nera che si alza nel cielo e’ visibile a decine di chilometri. Sul posto sono arrivate già dieci autobotti dei vigili del fuoco. In fuga allarmati i residenti della zona, altri ...

Abruzzo - Rifiuti : 7 mln ' per 29 Centri di Raccolta : «In definitiva " conclude il Sottosegretario " un'altra fondamentale tappa del percorso virtuoso che l'Abruzzo da tempo va approntando verso la piena attuazione del principio di 'Economia Circolare' ...

Operazione 'Feudalitas' - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per affidamento servizio raccolta Rifiuti : I Finanzieri della Compagnia di Rossano , CS, , coordinati da questa Procura della Repubblica, nel corso dell'odierna mattinata hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal ...

Crisi nella raccolta della spazzatura Rifiuti anche alla fermata del bus : TORRE DEL GRECO - Rifiuti sotto la pensilina per l'attesa del bus. Accade in Litoranea a Torre del Greco, città alle prese con una nuova Crisi della raccolta della spazzatura: alla fermata del ...

Investita dal camion della raccolta Rifiuti in retromarcia - donna muore davanti al marito : La pensionata Investita dal tir che era in manovra davanti agli occhi del marito che la precedeva di pochi metri. La donna era appena uscita da una lavanderia e stava attraversando la strada.Continua a leggere

Rifiuti elettronici : la raccolta in negozio vale oltre 20.000 tonnellate : Il ritiro in negozio dei Rifiuti elettronici vale oltre 20.000 tonnellate. È una stima al ribasso quella che fa Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori esausti, sul contributo della Distribuzione alla raccolta dei Rifiuti hitech. La norma dell’Uno contro Uno, entrata in vigore nel 2010 e quella dell’Uno contro Zero, diventata operativa solamente due anni fa, prevedono per i negozi l’obbligo di ...

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Centri per raccolta Rifiuti differenziati al Paradiso - Perrino e Sant'Elia : BRINDISI - Tre Centri per la raccolta di rifiuti differenziati nel Comune di Brindisi, nei quartieri Perrino, Paradiso e Sant'Elia, con costi per 900mila euro coperti con finanziamento regionale e ...

RaccoltaRifiuti - 35 sanzioni per errato conferimento : Un totale di 35 sanzioni, per importi che variano tra i 100 e i 400 euro. È il risultato dell’attività di prevenzione e controllo avviata dalla polizia municipale del Comune di Stintino che, nella settimana appena trascorsa, ha intensificato il monitoraggio contro l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti sul territorio comunale. Le sanzioni sono state elevate nei confronti di utenti che, nonostante le raccomandazioni, ...