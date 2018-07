Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (6) : (AdnKronos) - "E’ fondamentale inoltre – prosegue Zanon - introdurre misure, che leghino, in maniera vincolante, la determinazione dei costi del servizio a parametri di efficienza ed a criteri volti a garantire un’equa ripartizione tra la componente domestica e quella non domestica, nonchè tra parte

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un indicatore attendibile della congruità dei piani finanziari delle amministrazioni locali e quindi, in conseguenza, delle tariffe applicate a cittadini ed imprese si ricava dal sito www.opencivitas.it, promosso dal Dipartimento delle Finanze e dalla SOSE (Soluzioni per

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (2) : (AdnKronos) - Non solo: per quanto riguarda la provincia di Venezia tali costi sono ulteriormente aggravati: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (+ € 11,44 x metro quadro sulla media veneta: “record” assoluto); mense, birrerie, hamburgherie (+ € 5,01 x metro quadro s.m.v.); bar, caffè, pas

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (4) : (AdnKronos) - Secondo tali parametri, il 62% dei comuni capoluogo di provincia registra una spesa superiore rispetto ai propri fabbisogni e Venezia si classifica al secondo posto (+66,67%) tra le città meno virtuose, preceduta solo da Asti ed al pari di Potenza. A fronte di un costo standard indicat

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - La tassa Rifiuti (TARI) continua a rappresentare un onere pesante e spesso ingiustificato, se si considerano le iniquità, che lo caratterizzano per le imprese del territorio. Dai dati raccolti dal nuovo portale di Confcommercio (www.osservatoriotasselocali.it) si confe