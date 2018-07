Rientro stellare di Simone Biles | dominio agli US Classic

Ginnastica - Rientro stellare! Bentornata - Simone Biles. Dominio magico agli US Classic - vittoria pirotecnica con 58.7 : Simone Biles è tornata soltanto come le più grandi stelle riescono a fare, ha brillato e incantato nella notte del suo grande rientro alle gare dopo due anni di assenza e ha trionfato agli US Classic con una prestazione letteralmente strabiliante. Bentornata, ci eri mancata. La vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e tre volte Campionessa del Mondo all-around ha dominato la scena nella sua Columbus, imponendosi ...