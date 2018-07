Ricerche per gruppo scout in Abruzzo

Rovigo - 16enne disperso nel Po a Bergantino : in corso le Ricerche - : I Vigili del Fuoco, col supporto del nucleo elicotteri e sommozzatori, stanno setacciando il Po a Bergantino, in provincia di Rovigo, alla ricerca del 16enne disperso nella golena del fiume. Ieri ...

Crollo diga in Laos : 27 vittime - proseguono le Ricerche di oltre 130 dispersi : Prosciugata l’acqua rilasciata dal Crollo della diga in Laos, che ha costretto all’evacuazione di migliaia di persone, i soccorritori sono alla ricerca di dispersi, tra le piogge monsoniche. Ventisette vittime sono state confermate, mentre i dispersi sono 131, dopo che la diga di Xe-Namnoy è crollata lunedì. Si tratta di un incidente senza precedenti a colpire l’industria idroelettrica nel Paese. L'articolo Crollo diga in Laos: ...

Montagna : escursionista disperso nel Cuneese - Ricerche in corso : Sono in corso nel Cuneese le ricerche di un escursionista disperso da ieri: squadre del soccorso alpino piemontese sono al lavoro da questa mattina in Valle Gesso. L’automobile dell’uomo è stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra è salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. L'articolo Montagna: escursionista disperso nel Cuneese, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.

Brescia - ore d'ansia per Iuschra : arrivati anche i cani molecolari olandesi. Il prefetto : 'Ricerche fino a sabato' : Sono riprese questa mattina le ricerche di Iuschra , la 12enne autistica scomparsa a Serle in provincia di Brescia , giovedì all'ora di pranzo mentre era in gita con altri ragazzi disabili. Nella ...

Bambina autistica dispersa nel Bresciano/ Ultime notizie - si cerca Iuschra : Prefettura - "Ricerche rimodulate" : Iuschra, bimba autistica scomparsa nei boschi di Brescia. Ultime notizie, iniziato il 4° giorno di ricerche. Proseguono le ricerche della 12enne autistica di origini pakistane(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:35:00 GMT)

Per Google Immagini - Trump è un idiota e lo mostra tramite Ricerche : La politica messa in atto da Trump non piace a molte persone, al punto da generare critiche abbastanza rumorose. Proprio queste ultime hanno raggiunto il colmo quando anche su Google Immagini, dopo aver scritto nella barra di ricerca il termine ''Idiot'', escono solamente foto di Donald Trump [VIDEO]. La pratica si chiama GoogleBombing e diversi esponenti del web hanno ironizzato la carica del Presidente degli Stati Uniti. Alla base di questa ...

Perugia - detenuto in regime di semilibertà evade dal carcere : Ricerche in tutta la zona : Un uomo di origini nordafricane detenuto nel carcere di Perugia per spaccio di droga in regime di semilibertà ha fatto improvvisamente perdere le sue tracce e i sindacati della polizia penitenziaria denunciano il tentativo di evasione, specificando che l'uomo sarebbe monitorato per "radicalismo islamico".Continua a leggere

Iuschra : le Ricerche andranno avanti per altri due giorni : Dopo 72 ore non c’è alcuna traccia di Iuschra. Con il trascorrere delle ore si affievoliscono le speranze di trovare

Ragazzina scomparsa a Serle - area Ricerche circoscritta. Il padre : 'Tenete viva la speranza' : LaPresse, Continuano senza sosta tra i boschi di Serle , in provincia di Brescia, le ricerche della Ragazzina autistica di 12 anni dispersa da giovedì. I soccorritori hanno circoscritto un'area di 130 ...

Ragazzina dispersa nel Bresciano : Ricerche ancora senza esito : Sono in corso, per il 4° giorno, a Serle, in provincia di Brescia, le ricerche di Iuschra, la Ragazzina autistica che si è persa durante una gita nei boschi. L’area è stata sorvolata nella notte e all’alba da droni con telecamere che rilevano il calore della presenza umana, ma della 12enne nessuna traccia. Alle 12 giungerà sul posto il prefetto di Brescia per fare il punto della situazione e decidere come dovranno proseguire le ...