Residuato bellico affiora da Po a Torino

Terni : concluse le operazioni di disinnesco del Residuato bellico : concluse le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto martedì in un cantiere nei pressi della stazione di Cesi, a Terni : una volta neutralizzato, ad opera dei militari del Sesto reggimento genio pionieri, il residuato è stato caricato su un mezzo speciale per il trasporto nella cava di San Pellegrino, nel Narnese, dove verrà fatto esplodere dopo essere stato interrato. Circa un’ora fa il Centro operativo comunale ha ...

Crotone : rinvenuto Residuato bellico - disposto isolamento della zona : A seguito del ritrovamento di un oggetto che si presume possa essere un residuato bellico , a Crotone il comando della Polizia municipale ha disposto il divieto di accesso ad un’area in località “Irto”, lungo la strada per Capo Colonna, e l’ isolamento di tutta la zona . L’area è stata interdetta totalmente al transito pedonale e veicolare. L’intervento degli artificieri per accertare la natura dell’oggetto ...

Terni : in corso l’evacuazione di 11.331 persone per il disinnesco di un Residuato bellico : “Alle sei di questa mattina, come previsto, hanno preso il via ad opera dei volontari della Protezione Civile, le operazioni di evacuazione della zona di sicurezza presidiata dalle Forze dell’Ordine e dalla Prociv. Al momento non si registrano particolari problemi. Al termine delle operazioni di evacuazione, tutta l’area sarà interdetta per consentire le attività di disinnesco“: lo rende noto il Comune di Terni. Evacuati ...