Rally Finlandia | trionfa Tanak Ostberg 2° Frena Neuville | solo 9°

Mondiale Rally - Tanak porta al successo la Toyota in Finlandia : Doppio podio per il team Toyota Gazoo Racing nel Rally di Finlandia. Ott Tanak ha meritatamente vinto lottava prova del Mondiale Rally, mentre il suo compagno di squadra Latvala è riuscito a chiudere terzo. Ad impedire al team giapponese di fare doppietta è stato Mads Ostberg con la sua Citroen C3, che in terra finlandese si è esibito in una delle gare più belle della sua carriera.Un duello acceso. Non cè alcun dubbio che Tanak e Ostberg siano ...