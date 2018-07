Rai | Mentana | “Informazione libera? Non può essere pubblica Se l’editore è il Parlamento

Enrico Mentana - bufera sulle nomine Rai : 'Chi comanda davvero in Viale Mazzini' : Enrico Mentana , che in Rai, al Tg2, ha lavorato prima della lunga esperienza a Mediaset, dice la sua sulle nomine Rai. 'A memoria d'uomo non si ricorda una scelta sui vertici Rai che non fosse ...

Mentana presenta il suo progetto per i giovani giornalisti e insulta un cronista : “Sei un coglione - non verRai mai assunto” : Un nuovo progetto editoriale “per i giovani“, interamente digitale, per “andare oltre il giornalismo tradizionale”. Dopo l’annuncio su Facebook, Enrico Mentana ha presentato a Milano il progetto del suo giornale online, che nasce con la promessa di assumere “solo under 33 e over 33 solo se sono dei Cristiano Ronaldo”. E poi: “Mai come oggi serve prima di tutto giornalismo di qualità, e sono ...

Enrico Mentana : "Vorrei diventare un pensionato che sta a guardare gli opeRai ai cantieri" : Enrico Mentana è uno stakanovista. Riesce a stare anche per ore infinite in diretta con una delle sue celebri maratone del TgLa7. Il suo segreto? "La fortuna è che non conosco lo stress, non sento la fatica da sempre. Quanto dormo? Boh, poco. Quattro o cinque ore, massimo sei. Il riposo pomeridiano? Non esiste. Probabilmente se lavorassi in una miniera dormirei maggiormente, mentre la nostra professione non è stancante; mica siamo ...

IL SUPPLENTE - Rai 2 : Enrico Mentana e J-Ax/ Anticipazioni 20 giugno : il rapper parla di bullismo e si commuove : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Il Supplente - Rai 2 : Enrico Mentana e J-Ax/ Anticipazioni 20 giugno : lezione di informatica per il rapper : Il Supplente torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:02:00 GMT)

IL SUPPLENTE - Rai 2 : ENRICO MENTANA E J-AX/ Anticipazioni 20 giugno : grande attesa per i nuovi protagonisti : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono ENRICO MENTANA e J-AX che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:53:00 GMT)

IL SUPPLENTE - Rai 2/ Anticipazioni 20 giugno : Mentana e J-Ax replicheranno il successo della prima puntata? : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:56:00 GMT)

IL SUPPLENTE - Rai 2/ Anticipazioni 20 giugno : Enrico Mentana e J-Ax salgono in cattedra : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:05:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 giugno 2018. Su Rai2 J-Ax ed Enrico Mentana protagonisti de Il Supplente : Enrico Mentana in Il Supplente Rai1, ore 21.30: Petrolio – Eredi unici Nuovo appuntamento speciale con Petrolio e Duilio Giammaria. Con oltre tremila musei, duemila aree e parchi archeologici e quarantanove siti Unesco, l’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale del mondo. Ma gli italiani, “Eredi Unici”, come lo preservano e lo utilizzano? I beni culturali sono i testimoni della stratificazione del nostro Paese, tra grandezza e ...

Mentana : 'Mai schedare un gruppo'. E mostra la denuncia di appartenenza alla razza ebRaica : "Mai schedare un gruppo geografico, etnico o religioso. Non dimentichiamo mai questo documento. Quella bambina schedata a otto anni oggi è in parlamento anche per ricordarci questo", scrive il ...

Nomine Rai : Enrico Mentana candidato direttore del Tg1 (RUMORS) : Il consiglio di amministrazione della Rai [VIDEO], insieme ai suoi vertici, direttore generale e presidente, sono in scadenza il prossimo 30 giugno. Il governo giallo-verde formato da M5S e Lega si prepara, come prescritto dalla legge, a nominarne i nuovi. Insieme a questi, verranno indicati anche i nuovi direttori dei telegiornali di viale Mazzini. Al momento, comunque, non ci sono certezze, ma filtrano solo alcune indiscrezioni, come quelle ...

Rai - tutte le poltrone a Lega-M5S I nomi di Mentana e De Bortoli : Rimbalza il nome di Vincenzo Spadafora, stretto consigliere e braccio destro del neo ministro del Lavoro grillino: fatto fuori dal governo raccontano che Di Maio vorrebbe risarcirlo niente meno che con la poltrona di direttore generale della Rai... Segui su affaritaliani.it

Enrico Mentana nuovo dg Rai? “No - finché deciderà la politica” : Il nuovo governo “agita” la Rai, dove è già cominciato il toto-nomine per chi prenderà il posto di Mario Orfeo e Monica Maggioni ai vertici della televisione di stato. Tra i tanti nomi, Il Giornale ha fatto anche quello di Enrico Mentana. Il giornalista, da otto anni alla guida del TgLa7, fa però un deciso passo indietro. A lui, di tornare in Rai, dove ha mosso i suoi primi passi sul finire degli Zani 80, non interessa proprio. “Ormai ...