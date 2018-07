Rai - il consigliere Laganà 'Il governo minaccia rastrellamenti - non siamo parassiti'. Fnsi 'Siamo alle liste di proscrizione' : ROMA. Tensione altissima in casa Rai, dopo le ultime nomine del governo per il cda e la scelta di Marcello Foa come presidente. Indicazione che però richiede, per essere valida, la ratifica da parte ...

Il consigliere Rai eletto dai dipendenti al Governo : "Qui non ci sono né lottizzati né parassiti" : "In qualità di consigliere di Amministrazione RAI eletto dall'assemblea dei dipendenti, rispondo al Governo che minaccia rastrellamenti per scovare chissà quale razza di delinquenti tra i dipendenti Rai", dice Riccardo Laganà, il nuovo consigliere di Amministrazione Rai, scelto dai lavoratori della Rai con 1916 voti. "Noi non siamo né lottizzati né parassiti. La quasi totalità sono invece gli anticorpi ...

Tria propone Fabrizio Salini per Ad Rai - Marcello Foa consigliere : Roma, 27 lug., askanews, - È Fabrizio Salini il nome proposto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria al Consiglio dei Ministri per la carica di amministratore delegato dalla Rai; per la carica di ...

Rai - accordo sulle nomine : Tria indica Salini come ad. Foa consigliere di amministrazione : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Chi sono i candidati alla carica di consigliere di amministrazione Rai : Per il rinnovo del cda Rai sono pervenuti alla Camera e al Senato ben 236 curricula, frutto di autocandidature, così come previsto dalla legge varata dal governo Renzi nel 2015. Tra i nomi più noti quelli dei giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro, ma compaiono in lista anche ex deputati come Nunzia De Girolamo.Continua a leggere

Minoli e Santoro formalizzano la corsa a consigliere Rai. In corsa anche Novari - ex ad Tre - : Tra le donne l'ex assessore alla Cultura del Comune di Roma Flavia Barca , che è stata anche direttore scientifico dell'Istituto di Economia dei media, e la docente universitaria Mihaela Gavrila. Ma ...

