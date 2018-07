Rai | Festival di Castrocaro 2018 | ecco quando

Tomorrowland 2018 : il festival in diretta su Rai 4 - : Meta ambita da milioni di ragazzi di ogni nazionalità, Tomorrowland ha ospitato tutti i più noti dj internazionali, tra spettacoli pirotecnici mozzafiato e scenografie da sogno che quest'anno ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 26 luglio 2018 con Rai1 al top con le repliche di Don Matteo ed il Summer Festival di Canale5 che deve stare sotto : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre decisamente al comando sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 riesce a toccare, partendo bassa, solamente la linea del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10% e con quella verde di Un posto al sole all'8% e quella di In onda che tocca sul finale il 9%. L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin ...

Tomorrowland 2018 : in diretta su Rai 4 la serata finale del festival electro-dance : Tomorrowland 2018, Gianluca Gazzoli ed Ema Stokholma Rai 4 ‘pompa nelle casse’. Il canale del servizio pubblico più vicino al mondo giovanile anche quest’anno seguirà da vicino e in diretta Tomorrowland, il festival di musica dance ed elettronica più celebre al mondo. A commentare l’evento saranno Ema Stokholma e Gianluca Gazzoli: i due racconteranno la manifestazione nelle sue giornate conclusive, quelle di sabato 28 e ...

Barbara D'Urso tradisce Mediaset? Un terremoto : 'Pronta al Festival di Sanremo in Rai' : La sfida tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi si sposta sul palco del Festival di Sanremo. Le indiscrezioni che vogliono la D'Urso affiancata alla conduzione di Claudio Baglioni per la prossima ...

La stella ucRaina del balletto - Svetlana Zakharova sul palco del Ravello Festival con il Balletto di Mosca : PRIMAPRESS, - Ravello, SALERNO, - Svetlana Zakharova è stata una delle ballerine più apprezzate da Mikhail Baryshnikov. L'étoile internazionale sarà sul palco del Ravello Festival il prossimo 29 ...

Festival di Castrocaro 2018 su Rai1 : Daniela Ferolla con Massimiliano Ossini (Anteprima Blogo) : Accanto a Massimiliano Ossini (come da notizia annunciata in anteprima ieri su Blogo) sul palco del Festival di Castrocaro ci sarà Daniela Ferolla. È quanto apprendiamo a pochi giorni dalla conferenza stampa che presenterà ufficialmente la nuova edizione, la 61esima, dello storico concorso canoro che anche quest'anno Rai1 trasmetterà.Per la conduttrice si tratta del ritorno in prima serata dopo l’esperienza con Massimo Giletti nel 2015 a ...

Festival di Castrocaro 2018 su Rai1 : Massimiliano Ossini conduttore (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, sarà Massimiliano Ossini il conduttore del Festival di Castrocaro. La serata finale dello storico concorso canoro, giunto alla 61esima edizione, si terrà tra qualche giorno e sarà trasmessa da Rai1 in data ancora non comunicata ufficialmente (sabato 28 luglio è prevista una conferenza stampa).Per Ossini si tratta del quarto impegno televisivo stagionale, tra Rai1 e Rai2, dopo le positive prove a Mezzogiorno ...

La bellezza ci travolgerà : arriva il festival #CultuRaidentità : ... per questa prima edizione, affronterà diversi temi: la valorizzazione e il rilancio del settore Cultura in Italia, le nuovi produzioni cinematografiche, l'integrazione e l'aiuto al mondo della ...

Mediaset - una brutta notizia per Ilary Blasi e il Wind Summer Festival : la Rai vince la sfida dello share : Non c'è programma che tenga di fronte alle repliche di Don Matteo 10 . Infatti, i Wind Summer Festival non sono riusciti a sbaragliare la concorrenza di Rai 1 e si posizionano al secondo posto dell' ...

Stasera in tv | I programmi di oggi giovedì 19 luglio | Film in prima serata | Don Matteo su Rai 1 | Wind Summer festival su Canale 5 | : Stasera tv programmi oggi giovedì 19 luglio rai uno Canale 5 E I Film Stasera , giovedì 19 luglio, ci sono molti programmi tv che possiamo considerare adatti al periodo estivo della nostra televisione.

'Zero Festival Beer' a Pianezza - TO - - con Statuto - Poggipollini - BRaida - Impastato e altri OSPITI : Al via a Pianezza , TO, , in Via Torino 29/B presso l'area spettacoli ' Vertigo ' la Sesta Edizione dello Zero Festival Beer , affermata kermesse divenuta con successo parte integrante del circuito ...

Ravenna Festival. James Conlon dirige l'Orchestra Sinfonica della Rai al Pala De André : Pärt, infine, non poté decidere di muoversi dall'Unione Sovietica fino al 1980, ma il suo Cantus sembra spingersi più di tutti verso un nuovo mondo, senza confini, più grande della stessa ...

Virginia Raffaele torna in Rai : anche al Festival di Sanremo 2019? : Virginia Raffaele torna in Rai: la conferma ufficiale Giovedì 5 luglio 2018 nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai 2018/2019 presso gli studi della Dear a Roma è salita a sorpresa sul palco Virginia Raffaele che insieme al direttore generale Mario Orfeo ha annunciato il suo ritorno in Rai previsto per la prossima stagione televisiva. […] L'articolo Virginia Raffaele torna in Rai: anche al Festival di Sanremo 2019? proviene da ...