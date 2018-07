Raggiunto dai soccorritori il gruppo di scout disperso sul monte Morrone

Cuneo : recuperato speleologo - Raggiunto dai primi soccorsi e caricato in barella : Proseguono le operazioni per il recupero dello speleologo caduto ieri pomeriggio all’interno della Grotta della Mottera, in alta Val Corsaglia, Comune di Frabosa Soprana (Cn). L’uomo era impegnato con lo speleoclub Tanaro nella traversata dal Buco Fantozzi alla Colla degli Stanti, un percorso particolarmente apprezzato dagli speleologi, quando è precipitato riportando lesioni multiple, che gli hanno impedito di uscire autonomamente. ...