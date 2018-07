Quattro chiacchiere con Sean Murray | il papà di No Man' s Sky - intervista

eurogamer

: Il fondatore di Hello Games parla del notevole percorso della sua opera #intervista - Eurogamer_it : Il fondatore di Hello Games parla del notevole percorso della sua opera #intervista - mel_iomel : Come posso tenervi compagnia in questa domenica estiva? Io ci provo facendo quattro chiacchiere con questo affa… - FraSchett : @Enneppi E, gli stessi quattro amici, neppure il giorno dopo al governo. Le chiacchiere da bar non sono chiamate così a caso. -

(Di domenica 29 luglio 2018) Che viaggio che è stato. Nel 2013, quando un piccolo team che lavorava in un vecchio e logoro studio condiviso con un posteggio per taxi all'interno di una piccola strada di Guildford rivelò il proprio prossimo progetto dopo una serie di racing game dall'aspetto cartoonesco, fu uno di quei momenti particolari. No Man's Sky catturò l'attenzione del mondo come pochi altri giochi avevano saputo fare. Per tre anni a No Man's Sky furono affidati i palcoscenici più importanti, le apparizioni di primo piano alle conferenze E3, con il creatoreche appariva nei talk show americani più conosciuti. "Pensavo che Morgan Freeman fosse Dio!" scherzò Stephen Colbert mentresi presentava al The Late Show e mostrava il proprio universo generato proceduralmente. "Sei letteralmente il secondo Dio che ho avuto nel mio show".Poi dopo anni di hype No Man's Sky venne lanciato. Alcuni lo ...