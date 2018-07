Quanto è verde l' Eni? Troppo poco secondo Legambiente

firstonline.info

: RT @MolaschiClara: @tantumanita @Cristin97215062 @SandroBrizzola4 @SuttoraM @marinavibu609g @Rossana7336 @dianafalcione69 @MeeraVGonzalez @… - SuttoraM : RT @MolaschiClara: @tantumanita @Cristin97215062 @SandroBrizzola4 @SuttoraM @marinavibu609g @Rossana7336 @dianafalcione69 @MeeraVGonzalez @… - MolaschiClara : @tantumanita @Cristin97215062 @SandroBrizzola4 @SuttoraM @marinavibu609g @Rossana7336 @dianafalcione69… - TUTTOINTER : @MatteDj23 @AlePasquinucci non so quanto sia ingnorante, ma a noi non ci serve........ ma per alcuni è il tipico ef… -

(Di domenica 29 luglio 2018) I prezzi in risalita del petrolio hanno consentito la ripresa degli investimenti e la transizione energetica verso un'economia zero CO2 avrà tempi stimati nell'orizzonte del 2030-2040 almeno per ...