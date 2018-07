Quando la moda è col botto | scende dall’auto per ballare Drake | ma non guarda chi arriva

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018)ndo improvvisamentein corsa: è questo l’ultimo trend in rete, lanciato dal comico Shiggy, che ha dato il via a questa particolare danza sulle note di In My Feelings di. Un ragazzo di Boynton Beach, in Florida, sta facendo la sua performance per postarla con l’oramai famoso hashtag#InMyFeelingsChallenge. Durante il balletto però il ragazzo scivola e viene investito da un’auto proveniente dal senso opposto. Nulla di grave, solo delle escoriazioni, ma l’ennesimo incidente ha spinto il National Transportation Safety Board a condannare pubblicamente questa pratica estremamente pericolosa. L'articololaè coldall’auto per, ma nonchisull’altra corsia proviene da Il Fatto Quotidiano.