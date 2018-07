Quando Di Maio disse | ' Andrea Mura fa parte delle super competenze che abbiamo candidato'

Biagio Antonacci e le sue prime volte : 'Quando il marito di Mara Maionchi mi disse 'Fai schifo'' : In un mondo 'in cui dominano l'ipocrisia e la preoccupazione del giudizio altrui', Biagio Antonacci, intona il proprio inno alla libertà. A quasi 55 anni, reduce da un disco e da un tour trionfali, si ...

Augusto Minzolini attacca Luigi Di Maio : 'Sui giudici parla adesso - ma Quando fui condannato io...' : ... ha detto Luigi Di Maio in una intervista a Repubblica : 'I magistrati che entrano in politica non possono tornare a fare i giudici'.

Sciopero benzinai revocato - Di Maio : “Fatturazione elettronica Quando le categorie saranno pronte” : Lo Sciopero dei benzinai, in programma inizialmente a partire dalle 22 di lunedì 25 giugno fino alle 22 del giorno successivo, è stato revocato. Dopo l’incontro al Ministero dello Sviluppo economico coi rappresentati dei gestori di benzina, c’è stato l’annuncio di Luigi Di Maio: “In queste ore al Ministero dell’Economia, con Giovanni Tria che ringrazio, si sta scrivendo la norma per il rinvio dell’obbligo di ...

Quando Di Maio e Di Battista dicevano : "Togliamo le pistole dalle case degli italiani e lo strapotere alle lobby delle armi" : "Togliamo le armi dalle case degli italiani". Non molto tempo fa, a maggio del 2015, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo scriveva su Facebook dopo la sparatoria di Miano, a Napoli, dove l'infermiere Giulio Murolo dopo una banale lite aveva aperto il fuoco e ucciso 4 persone, tra cui il fratello e la cognata, un vigile e un passante e ferito carabinieri e poliziotti. Murolo aveva in casa tre armi: una pistola, un fucile e un fucile ...

Quando Di Maio diceva : "Nel M5s i valori di Almirante - Berlinguer e della Dc" : Che posizione ha il Movimento 5 Stelle su Giorgio Almirante? Ah, saperlo. Il gruppo M5s del consiglio comunale aveva votato sì alla mozione per intitolare una via allo storico leader del Movimento Sociale Italiano. La Raggi prima ha dichiarato che "il sindaco prende atto della volontà dell'aula, che è sovrana come il Parlamento". Poi, in piena notte, ha cambiato idea: "Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio #Almirante. Domani stesso ...

Conte-Di Maio - ecco che cosa avrebbe voluto dire il premier Quando è stato stoppato Video : Fonti del governo svelano il mistero dietro quel secco «no» pronunciato, a microfono aperto, dal vicepremier

Di Maio : "Voglio esserci Quando la Camera taglierà i vitalizi" : Roma, 8 giu. , AdnKronos, - "Non so quanto ci vorrà per fare tutto, ma non voglio essere assente al momento in cui vedrò la Camera dei deputati tagliare i vitalizi a una serie di persone che ha ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : Quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Roma, 1 giu. (AdnKronos) – "Voglio ringraziare Luigi Di Maio, ci ha sempre creduto quando non ci credeva praticamente nessuno". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, tra i volti più noti del M5S.

Quando Di Maio su Cottarelli diceva : 'Suo programma interessante' - : Il 23 febbraio scorso a Sky TG24, il leader M5S esprimeva il suo apprezzamento per l'ex commissario alla spending review, ora premier incaricato, dicendo: "Il nostro ministro dell'Economia sicuramente attuerà parte del suo piano"

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Appena finisce il percorso istituzionale, se Giuseppe Conte vorrà, ci vedremo". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – quando sarà formato il governo? "Il prima possibile, dobbiamo aspettare le interlocuzioni tra il premier incaricato Conte e il presidente della Repubblica". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.