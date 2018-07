Psg | Buffon risponde a Tuchel

Psg - Tuchel chiarisce : "Buffon titolare? Presto per decidere" : L'allenatore dei francesi lancia un messaggio al proprio portiere, che risponde: "In 24 anni di carriera non ho mai preteso di essere il numero uno d'ufficio"

Psg - Buffon a rischio panchina? Tuchel : 'Non ho ancora deciso il portiere titolare' : Nessun trattamento di favore per chi ha scritto la storia del calcio italiano, parola di Thomas Tuchel . Difficile quantificare come le sconfitte nell'International Champions Cup, maturate peraltro ...

Psg - Buffon : 'Mai nessuno mi ha detto che sarei stato titolare'. Poi aggiunge : 'Amo le sfide' : TORINO - ' In 24 anni di carriera nessuno mi ha mai detto che sarei stato il portiere titolare. Sono qui per dare il mio massimo quando sarò chiamato in causa e per aiutare tutti a crescere, ho questa ...

Psg - Buffon : "Lavorerò sodo per guadagnarmi il posto da titolare" : La replica di Gigi dopo le parole di Tuchel, che aveva detto: "Non so ancora chi sarà il portiere titolare"

Psg - Tuchel mette paura a Buffon : “non è detto che sia lui il titolare” : Buffon è approdato al Psg con l’intento di vincere la tanto agognata Champions League sfuggitagli con la Juventus “C’è una forte competizione per questo ruolo, è presto per decidere – ha detto -. Lo farò quando tutti e tre saranno al 100%. Magari chiederò a Gianluca Spinelli, il preparatore dei portieri, di decidere per me…”. L’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, non si sbilancia su ...

Buffon ancora k.o. col Psg. Manita dell'Arsenal a Singapore : la cronaca - A Singapore i Gunners vanno avanti già al 13' con uno degli uomini più discussi nelle ultime settimane: Mesut Ozil, capitano per l'occasione, appoggia in rete l'assist di Aubameyang. 1-0 ...

International Champions Cup – Papera clamorosa di Buffon in Arsenal-Psg : tifosi furiosi sui social [VIDEO] : Tre gol subito e una Papera clamorosa per Gigi Buffon nella seconda partita di International Champions Cup: il suo PSG ha subito una manita dall’Arsenal L’avventura di Gigi Buffon al PSG non sembra essere iniziata con il piede giusto. Se è vero che il calcio estivo non abbia mota importanza, le prime uscite dell’ex Juventus con la maglia dei parigini sono state poco incoraggianti. Diversi gol subiti, qualche uscita a ...

ICC 2018 - Arsenal-Psg LIVE : Buffon in campo - Emery sfida il suo passato : Continuano le partite della International Champions Cup in giro per il mondo: ad affrontarsi a Singapore sono l'Arsenal del nuovo tecnico Unai Emery e la sua vecchia squadra del Paris Saint-Germain, ora nelle mani del tedesco Thomas Tuchel. In campo anche Gianluigi ...

Ilaria D'Amico rivela l'incubo di Buffon : «Non vorrebbe mai sfidare la Juve col Psg» : Ilaria D'Amico, giornalista Sky Sport e compagna di Gigi Buffon, rivela le ragioni del passaggio del portiere dalla Juventus al PSG.

Psg - Neymar 'Molto felice per l arrivo di Buffon - spero sia una grande stagione' : ROMA - Dopo la delusione del Mondiale 'non volevo più vedere un pallone davanti a me, non volevo più vedere il calcio'. A poco più di una settimana dalla fine del Mondiale, Neymar torna a parlare sui ...

International Champions Cup : Bayern-Psg 3-1 - Buffon esce sull'1-1 al 66' : I tedeschi vincono con Javi Martinez, Renato Sanches e Joshua Zirkzee: il figlio di Weah aveva portato in vantaggio i parigini di Tuchel nel primo tempo

ICC - il Psg di Buffon va ko : tris del Bayern! : TORINO - Il Bayern Monaco batte 3-1 in rimonta il Paris Saint Germain in un match valido per l'International Champions Cup giocato a Klagenfurt. I francesi, con Buffon in campo per 66', passano in ...

Psg - Neymar chiude al Real : ''Un onore giocare con Buffon''. E i Blancos ripensano a Icardi : RIO - 'Resto al Paris Saint Germain, sarà un onore giocare in squadra con Gigi Buffon '. Neymar si toglie ufficialmente dal mercato e, dai microfoni di Fox Sports Brasile, conferma la volontà di ...