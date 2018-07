Pronostico e analisi PSG-Atletico Madrid | Internationl Champions Cup | 30 Luglio 2018

Pronostico Trelleborgs vs Hammarby - Sweden Allsvenskan 30-7-2018 e Analisi : Sweden Allsvenskan, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Trelleborgs-Hammarby, lunedì 30 luglio 2018. Match che promette spettacolo. Trelleborgs-Hammarby, lunedì 30 luglio. La quindicesima giornata di Allsvenskan si conclude al Vangavallen di Trelleborg. Un match che prevede spettacolo e sopratutto molti gol. Come arrivano Trelleborgs e Hammarby? Il Trelleborgs è ad un passo dalla zona play-out dopo la pesante sconfitta subita sul campo ...

Pronostico Los Angeles Galaxy vs Orlando City - USA MLS 30-7-2018 e Analisi : USA Major League Soccer, Analisi e Pronostico di Los Angeles Galaxy-Orlando City, lunedì 30 luglio 2018. Ibrahimovic e compagni sono i favoriti. Los Angeles Galaxy-Orlando City, lunedì 30 luglio. Il turno di Major League Soccer si conclude alla StubHub Center di Los Angeles. Come arrivano Los Angeles Galaxy e Orlando City? I Los Angeles Galaxy sono in netta ripresa. Pareggiando per 2-2 nel derby contro l’FC, la formazione guidata in ...

Pronostico Hammarby vs Dalkurd - Sweden Allsvenskan 23-7-2018 e Analisi : Sweden Allsvenskan, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Hammarby-Dalkurd, lunedì 23 luglio 2018. Match tra due squadre in cerca di riscatto. Hammarby–Dalkurd, lunedì 23 luglio. Sei alla ricerca di due squadre che vivono un momento di difficoltà? Le trovi impegnate alla Tele2 Arena di Stoccolma. Come arrivano Hammarby e Dalkurd? L’Hammarby non vince da quattro giornate ed è reduce dal pari a reti inviolate sul campo ...

Pronostico Cork City vs Derry City - Ireland Premier Division 23-7-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 26^ giornata, Analisi e Pronostico di Cork City-Derry City, lunedì 23 luglio 2018. Sheppard e compagni devono ritrovare la via del gol. Cork City–Derry City, lunedì 23 luglio. Sei alla ricerca di due squadre che vivono un momento di difficoltà? Le trovi impegnate al Turners Cross di Cork. Come arrivano Cork City e Derry City? La serie utile del Cork City si è interrotta due giornate fa, quando perse il big ...

Pronostico Liverpool-Borussia Dortmund - 22-07-2018 e analisi : International Champions Cup 2018, analisi e Pronostico di Liverpool-Borussia Dortmund, Domenica 22 Luglio 2018. Un solo successo per i tedeschi nelle competizioni ufficiali, il resto o pareggi o vittorie per i Reds. Liverpool-Borussia Dortmund, domenica 22 Luglio. Sarà la prima partita in questa competizione per i Reds, mentre la seconda per la formazione tedesca, reduce dall’impegno con il Manchester City di due giorni prima. Il ...

Pronostico Corinthians vs Botafogo - Brazil Serie A 19-7-2018 e Analisi : Brazil Serie A, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Corinthians-Botafogo, giovedì 19 luglio 2018. Il Timao cerca la vittoria dopo molte giornate. Corinthians–Botafogo, giovedì 19 luglio. Una delle sfide più interessanti della tredicesima giornata è in programma alla Corinthians Arena di Sao Paulo. Come arrivano Corinthians e Botafogo? I campioni in carica del Corinthians non vincono da quattro turni. Sono reduci da una sconfitta di ...

Pronostico Flamengo vs Sao Paulo - Brazil Serie A 19-7-2018 e Analisi : Brazil Serie A, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Flamengo-Sao Paulo, giovedì 19 luglio 2018. Al Maracana va in scena un classico del calcio brasiliano. Flamengo–Sao Paulo, giovedì 19 luglio. Il big match della tredicesima giornata del campionato brasiliano è in programma al Estádio Maracana di Rio de Janeiro tra la capolista e la terza. Come arrivano Flamengo e Sao Paulo? Il Flamengo è primo a quota 27 e reduce dal pareggio per ...

Pronostico e analisi di Zeljeznicar-Narva - Playoff Europa League - Mercoledì 18 Luglio 2018. : Pronostico e analisi di Zeljeznicar-Narva, Playoff Europa League, Mercoledì 18 Luglio 2018. Una formalità. Questo match di ritorno valido per l’accesso ai quarti dei play-off sembra consegnare ai Bosniaci dello Zeljeznicar un facile passaggio del turno dopo il 2-0 maturato all’andata, in terra estone. Difficile, quasi titanica l’impresa del Narva Trans tornato in Europa dopo cinque anni e già destinato ai saluti, visto anche il misero ...

Pronostico Norrkoping vs Hacken - Sweden Allsvenskan 15-7-2018 e Analisi : Sweden Allsvenskan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Norrkoping-Hacken, domenica 15 luglio 2018. Ospiti in lotta per il titolo. Norrkoping–Hacken, domenica 15 luglio. Una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Allsvenskan è il duello in programma al Ostgotaporten di Norrkoping. Come arrivano Norrkoping e Hacken? Il Norrkoping è terzo, a -3 dalla capolista AIK Stockholm e non perde da 6 turni dove ha totalizzato ...

Pronostico GIF Sundsvall vs AIK Stockholm - Sweden Allsvenskan 15-7-2018 e Analisi : Sweden Allsvenskan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di GIF Sundsvall-AIK Stockholm, domenica 15 luglio 2018. Gli ospiti vogliono mantenere la vetta della classifica. GIF Sundsvall–AIK Stockholm, domenica 15 luglio. Una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Allsvenskan è il duello in programma al Norrporten Arena di Sundsvall. Come arrivano GIF Sundsvall e AIK Stockholm? Il Sundsvall è reduce dalla sconfitta subita ...

Pronostico Sonderjyske vs AAB Aalborg - Denmark Superliga 13-7-2018 e Analisi : Denmark Superliga, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Sonderjyske-AAB Aalborg, venerdì 13 luglio 2018. I padroni di casa hanno iniziato bene la stagione della riscossa. Sonderjyske–AAB Aalborg, venerdì 13 luglio. La Denmark Superliga 2018-2019 inizia con un bel duello in programma allo Sydbank Park di Haderslev. Come arrivano Sonderjyske e AAB Aalborg? I padroni di casa del Sonderjyske hanno ben impressionato nelle partite ...

Pronostico Bohemians vs Sligo Rovers - Ireland Premier Division 13-7-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Bohemians-Sligo Rovers, venerdì 13 luglio 2018. Match decisivo per la zona play-out. Bohemians–Sligo Rovers, venerdì 13 luglio. Cercate due formazioni in condizioni pessime di classifica e con stati d’animo opposti? Le trovate venerdì sera al Dalymount Park di Dublino. Come arrivano Bohemians e Sligo Rovers? Il Bohemians è in ripresa dopo aver conquistato quattro ...

Pronostico FC Lahti vs FH Hafnarfjordur - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FC Lahti-FH Hafnarfjordur, giovedì 12 luglio 2018. Match incerto al Lahden Stadion. FC Lahti–FH Hafnarfjordur, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra le quarte classificate di Finlandia e Islanda. Come arrivano Lahti e Hafnarfjordur? Il Lathi è attualmente sesto in Veikkausliiga a -13 dal ...

Pronostico FCI Levadia vs Dundalk - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FCI Levadia-Dundalk, giovedì 12 luglio 2018. La capolista del campionato irlandese sbancherà in Estonia? FCI Levadia–Dundalk, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra i vice campioni di Estonia e la seconda classificata d’Irlanda. Come arrivano FCI Levadia e Dundalk? Il Levadia, nella ...