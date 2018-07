Problemi ricorrenti e inaspettate migliorie per Huawei P9 Plus | situazione il 29 luglio

optimaitalia

(Di domenica 29 luglio 2018) Da circa due anni sto testando in prima persona il percorso di crescita e non sempre evolutivo di uno smartphone che nasce da ottimi presupposti, vale a dire il cosiddettoP9. Ci sono alcuni fattori che hanno pesantemente risentito del peso del tempo, forse oltre ogni aspettativa, come nel caso della durata della batteria, mentre altri effettivamente sono migliorati attraverso l’intervento del produttore mediante un apposito aggiornamento software.Come stanno le cose oggi 29per coloro che sono in possesso di questo device o che ancora oggi puntano a portarselo a casa puntando sul mercato dell’usato? Tutto sommato non male, perchéP9continua ad essere uno smartphone che si difende in modo più che dignitoso. Al netto del calo della durata della batteria, senza un utilizzo superiore alla norma riuscirete comunque ad arrivare a fine giornata senza troppi ...