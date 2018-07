Prima gioia per Berrettini | le foto più belle della vittoria nella finale dell’ATP di

Tortu frantuma record Mennea / Atletica - la gioia di Filippo per il Primato in 9"99 : orgoglioso per l'Italia : Atletica, Tortu frantuma record Mennea. Nuovo primato italiano al Meeting di Madrid: 9''99 sui 100 metri. Le ultime notizie: terzo bianco sotto i 10 secondi, record battuto dopo 39 anni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Roland Garros – La Prima gioia di Simona Halep : le foto più belle della finale [GALLERY] : Simona Halep ha trionfato nella finale femminile del Roland Garros: la tennista numero 1 al mondo ha battuto Slaone Stephens in 3 set Simona Halep ha vinto la finale del Roland Garros 2018. La tennista numero 1 al mondo, dopo diverse finali perse (alcune anche in maniera clamorosa) ha finalmente vinto il primo Slam della sua carriera battendo Sloane Stephens in 3 set (3-6 / 6-4 /6-1). Nella nostra gallery le foto più belle della finale femminile ...