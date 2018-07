Pressione alta | gli effetti dell' achillea per abbassarla

Meteo. Sole e caldo in aumento con l’alta Pressione. Ma non mancheranno i temporali : Oggi il tempo sarà in prevalenza stabile con pochi temporali su Alpi occidentali, zone interne della Toscana e rilievi calabri. Temperature con punte di 33-34°C. Da domani tornano le piogge, specialmente a Centro-Nord.Continua a leggere

Fca sotto Pressione in Borsa. Si dimette Altavilla - unico top manager italiano : Bruciati complessivamente 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il nuovo a.d. Manley ha deciso di prendere in mano le sue deleghe ad interim -

Pressione alta in menopausa : attenzione all’aspirina : L’avvicinarsi alla menopausa non dev’essere visto come una condanna. Molte donne sono quasi rassegnate all’idea di dover vedere aumentare il proprio peso e al tempo stesso ritrovarsi a combattere con l’ipertensione. È un problema reale, che colpisce moltissime donne, che non deve però essere ritenuto inevitabile. C’è qualcosa che possiamo fare, seguendo i consigli degli esperti, come nel caso del dottor Filippo Crea, direttore del dipartimento ...

Salvini dona il sangue all’Avis : “Ho la Pressione alta - dovrei rilassarmi” [GALLERY] : 1/18 LaPresse/Stefano Porta ...

Alzheimer - la Pressione alta aumenta il rischio : Secondo recenti studi scientifici la pressione alta aumenta il rischio di ammalarsi di Alzheimer. Che l’ipertensione rappresentasse un rischio per il benessere lo sapevamo già, soprattutto in relazione al pericolo di infarti e ictus. Le ultime ricerche scientifiche però svelano come la pressione alta agisca anche sul declino cognitivo e sull’insorgenza di alcune malattie che si presentano in età avanzata, come l’Alzheimer. Lo ...

Ipertensione : la Pressione alta aumenta il rischio i danni cerebrali e Alzheimer : Una ricerca condotta da Zoe Arvanitakis, del Rush Alzheimer’s Disease Center presso la Rush University Medical Center a Chicago, pubblicato su “Neurology” ha rilevato che la pressione alta in età anziana potrebbe aumentare il rischio di danni cerebrali e segni patologici dell’Alzheimer. Dai risultati della ricerca è emerso che il cervello di un anziano iperteso sembra anche 9 anni più vecchio rispetto all’età ...

Pressione alta in menopausa : sintomi - cause - rimedi naturali : Palpitazioni, tachicardia e nausea sono solo alcuni dei sintomi della Pressione alta in menopausa. Si tratta di un disturbo diffuso soprattutto fra le donne che si trovano a vivere questo momento così delicato della propria vita. I cambiamenti ormonali infatti possono portare ad un aumento della Pressione, causando ipertensione anche in soggetti che in passato non avevano mai sofferto di questa patologia. Si tratta di una malattia da non ...

Pressione alta - difficoltà del sonno aumentano il rischio nelle donne : L’insonnia e i disturbi del sonno possono aumentare il rischio di Pressione alta per le donne. Da tempo ormai gli studiosi sottolineano l’importanza del riposo notturno, che dovrebbe durare almeno 7 ore per garantire al nostro organismo di rigenerarsi, rafforzando il sistema immunitario. Chi fatica ad addormentarsi e fa le ore piccole infatti rischia di andare incontro a gravi problemi, che non riguardano solo la bellezza (occhiaie, ...

Pressione alta : problemi del sonno ne aumentano i rischi : La Pressione arteriosa è un parametro fondamentale, che deve essere mantenuto entro un certo intervallo per garantire un corretta salute cardiocircolatoria. Tra gli aspetti importanti da considerare, un corretto riposo è indispensabile. In particolare se la privazione cronica del sonno fa male alla salute cardiovascolare in generale, i piccoli problemi di sonno, come il faticare ad addormentarsi, possono essere dannosi per le donne, facendo ...

Folle estate - dal caldo alla grandine : arriva l'alta Pressione - ma anche l'aria fredda : L'anticiclone delle Azzorre ha conquistato le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, ma ha lasciato indifesi il Sud e la Sicilia. Il team del portale specializzato in previsioni metereologiche iLMeteo.it...

L'Alta Pressione riprende la Penisola - meno temporali e più sole : Roma - TENDENZA METEO WEEKEND - Il maltempo che penalizzerà le nostre regioni centro settentrionali nel corso dei prossimi giorni si esaurirà nel corso del weekend. L'insidioso vortice di bassa pressione nel corso di sabato inizierà ad allontanarsi verso la Grecia, favorendo così un miglioramento al Nord, salvo residui fenomeni su Alpi, nord dorsale e Prealpi orientali. Allo stesso tempo rinnoverà però ancora ...

Alta Pressione cercasi : l'estate si fa attendere : Dopo la pausa estiva di fine maggio-inizio giugno, il maltempo torna a farsi sentire sulla penisola. Le temperature saranno estive...

Scoperta la proteina che rivoluzionerà la vita di chi soffre di Pressione alta : L'ipertensione ha le ore contate. Un team di ricercatori della National University of Singapore ha infatti scoperto una proteina in grado di tenere sotto controllo la pressione del sangue. Si chiama ...