Precipita con parapendio e muore

Precipita in Valgerola - 77enne in gravi condizioni : Un escursionista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto riporta l'Agenzia Emergenza Urgenza di Regione Lombardia i soccorsi sono stati attivati per soccorrere una persona Precipitata ...

Macron Precipita nei sondaggi Il 60 % dei francesi è contro di lui : Emmanuel Macron, sempre più nei guai per il caso di Alexandre Benalla, deve affrontare anche un calo di popolarità senza precedenti. Ore contate per il presidente all'Eliseo? Segui su affaritaliani.it

Precipita dal balcone di casa : ragazza muore sul colpo : Tragedia questa mattina a Napoli. Intorno alle 9.30 del mattino, per cause ancora da accertare, una ragazza è Precipitata dal balcone della sua abitazione di via Diocleziano, nel quartiere Fuorigrotta. La giovane ha perso la vita...

Cuneo - speleologo Precipita in una grotta : 100 soccorritori impegnati in condizioni proibitive. “Finiremo almeno all’alba” : Cento persone sono al lavoro in condizioni al limite del proibitivo per riportare in superficie uno speleologo precipitato in una grotta e rimasto ferito in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. L’operazione di soccorso è impegnativa e complicata, tanto che non terminerà probabilmente prima dell’alba di lunedì. L’uomo, che nella caduta ha riportato lesioni multiple ma non è in pericolo di vita, è stato caricato su una barella che viene ...

Precipita dal balcone di una casa di riposo e muore dopo una settimana di agonia : Precipita dal balcone di una casa di riposo e muore dopo una settimana di agonia Precipita dal balcone di una casa di riposo e muore dopo una settimana di agonia Precipita dal balcone di una casa di ...

Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri : ritrovata viva dopo una settimana : Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri: ritrovata viva dopo una settimana Un volo di 70 metri a bordo della sua auto, finita giù dalla scogliera. Poi sette giorni tra gli scogli, potendosi rifugiare solo nell’auto. Ma la 23enne Angela Hernandez è stata incredibilmente ritrovata viva dopo una settimana: grazie […] L'articolo Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri: ritrovata viva dopo una ...

Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri : ritrovata viva dopo una settimana : Un volo di 70 metri a bordo della sua auto, finita giù dalla scogliera. Poi sette giorni tra gli scogli, potendosi rifugiare solo nell'auto. Ma la 23enne Angela Hernandez è stata incredibilmente ritrovata viva dopo una settimana: grazie ai soccorsi la ragazza è stata trasferita in ospedale, in condizioni apparentemente non gravi.Continua a leggere

Trento - Precipita con parapendio : morto turista tedesco : Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco Continua a leggere L'articolo Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco proviene da NewsGo.

Operaio trova portafogli con 500 euro e "si Precipita" dai carabinieri : Non si tratta di un gesto scontato, soprattutto in tempi di crisi economica. E' doveroso sottolineare gli esempi di onestà, anche quando si tratta di piccole notizie. Fare cronaca significa anche questo...

Operaio trova portafogli con 500 euro e "si Precipita" dai carabinieri : Non si tratta di un gesto scontato, soprattutto in tempi di crisi economica. E' doveroso sottolineare gli esempi di onestà, anche quando si tratta di piccole notizie. Fare cronaca significa anche questo...

Precipita e muore con il parapendio in Trentino : Ancora un morto in Trentino in questo tragico fine settimana. Attorno alle ore 10.30 vicino a Malga Campo, sopra Brentonico, un turista tedesco è morto cadendo con il parapendio. Immediato l'...

Bimbo otto anni non vedente Precipita dal balcone al Collatino : è gravissimo : Grave incidente al Collatino, un bambino di 8 anni italiano è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina all'altezza dei civico 49, alla periferia di Roma. Il ...

Bimbo otto anni Precipita dal balcone al Collatino : è gravissimo : Tragedia al Collatino, un bambino di 8 anni italiano è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina all'altezza dei civico 49, alla periferia di Roma. Il ...

Bimbo otto anni Precipita dal balcone : è gravissimo : Tragedia al Collatino, un bambino di 8 anni italiano è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina all'altezza dei civico 49, alla periferia di Roma. Il ...