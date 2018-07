Poliziotto spara a un giovane straniero a Porta Nuova Ferito | non è in pericolo di vita

Inseguimento da film : il Poliziotto in auto spara attraverso il parabrezza : Non si tratta della scena di un film poliziesco, ma di una reale sparatoria avvenuta a Las Vegas, Stati Uniti. Un poliziotto durante un Inseguimento in macchina ha impugnato la sua...

Foggia : Poliziotto spara a un migrante che aveva tentato di scippare la borsa a una donna : La polizia ha riferito che il colpo è partito accidentalmente: il 27enne, di nazionalità nigeriana, ha riportato la frattura del femore ed è ricoverato con una prognosi di un mese.Continua a leggere

Bologna - Poliziotto si spara al cuore e si uccide in questura : Una tragedia ha colpito la polizia di Stato di Bologna e di tutta Italia: ieri durante la pausa pranzo un sostituto commissario di Ps si è suicidato nei locali della questura del capoluogo felsineo.Erano le prime ore del pomeriggio quando un poliziotto di 52 anni si è chiuso nell'ufficio di gabinetto della questura e ha estratto la pistola d'ordinanza dalla fondina. Quindi ha rivolto l'arma contro di sè, la ha puntata verso il cuore ed ha fatto ...

Genova - ragazzo ucciso da Poliziotto durante un Tso : “Sparati almeno cinque colpi” : Genova, ragazzo ucciso da poliziotto durante un Tso: “Sparati almeno cinque colpi” Genova, ragazzo ucciso da poliziotto durante un Tso: “Sparati almeno cinque colpi” Continua a leggere L'articolo Genova, ragazzo ucciso da poliziotto durante un Tso: “Sparati almeno cinque colpi” proviene da NewsGo.

Ventenne ucciso a Genova da un Poliziotto - la madre : «Ammazzato come un cane - voglio giustizia». Almeno 5 i colpi sparati : Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica in casa a Genova da un agente è stato colpito con Almeno cinque colpi di pistola all'altezza del torace in punti vitali....

Accoltella agente - ucciso a 20 anni. Indagato il Poliziotto che ha sparato. La Procura : «Atto tecnico»| : La madre del giovane elettricista: dovevano fare un’iniezione invece hanno usato lo spray al peperoncino e le pistole

Genova - accoltella Poliziotto - altro agente spara e uccide l'aggressore : Drammatico epilogo di un proposito suicida ad opera di un 20enne di origine ecuadoregna: il giovane ha aggredito e ferito gravemente con un coltello uno degli agenti della polizia intervenuti, l'altro agente della pattuglia è intervenuto in soccorso del collega e anche di se stesso diventato altro potenziale bersaglio, ha estratto l'arma di ordinanza ed ha sparato, uccidendo l'aggressore.È accaduto a Genova, in un'abitazione in via Borzoli, dove ...

Genova - 20enne accoltella Poliziotto che gli spara/ Ultime notizie : morto l'ecuadoregno - ferito grave l'agente : Genova, lite e tragedia: ecuadoregno 20enne accoltella poliziotto, il collega gli spara e lo uccide. Ultime notizie, Via Borzoli: ferito l'agente.

Si spara colpo di pistola in caserma - grave Poliziotto a Cosenza : Cosenza - Un agente della Polizia stradale, quarantenne, si e' sparato un colpo di pistola al torace con l'arma d'ordinanza. Il fatto e' avvenuto questa mattina a Cosenza, nella caserma di via Popilia.

ATTACCO DUOMO BERLINO : ULTIME NOTIZIE VIDEO/ Poliziotto spara a un uomo armato di coltello : colpito un collega : Spari nel Duomo di BERLINO in Germania: VIDEO e ULTIME NOTIZIE live, un Poliziotto ha ferito alle gambe un sospetto "agitato" e armato di coltello. colpito anche un collega, è ferito(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:17:00 GMT)

Berlino - Poliziotto spara a un uomo all’interno del Duomo : “Era aggressivo e armato di coltello”. Escluso terrorismo : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco che si aggirava con un coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia ...