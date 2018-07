Pixel Stand potrebbe essere la base di ricarica per i Pixel 3 - con funzioni evolute : Pixel Stand, il cui nome compare nel nuovo aggiornamento dell'app Google, potrebbe essere lo Stand di ricarica wireless per i Pixel3, con funzioni evolute. L'articolo Pixel Stand potrebbe essere la base di ricarica per i Pixel 3, con funzioni evolute proviene da TuttoAndroid.