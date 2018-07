Per la prima volta una donna ha vinto la regata “Clipper Round the World”

Tennis. prima finale Wta Per Danilovic : ANSA, - MOSCA, 28 LUG - Si chiama Olga Danilovic, è serba, ha 17 anni ed è una 'promessa' del tennis femminile. Ma non solo: suo padre è Sasha Danilovic, cestista europeo dell'anno nel 1998 e idolo e ...

Euro Formula 3 - prima vittoria Per Schumacher jr a Spa. Qui papà debuttò nel '91 e trionfò in F1 nel 92 : Il diciannovenne, figlio del sette volte campione del mondo della Formula 1, ha concluso sul gradino più alto del podio una splendida rimonta partita dalla sesta posizione in griglia. Proprio come ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ci spiega Perché Personalizziamo il Personaggio in un gioco in prima Persona : CD Projekt RED ha spiegato il perché della possibilità di personalizzare il personaggio in un gioco in prima persona, riporta Videogamer.Ha infatti fatto scalpore la scelta dello studio di importare il gioco in prima persona, ebbene ora sappiamo che potremo personalizzare appieno il nostro personaggio: nel gioco racconteremo la nostra storia.Secondo Mills, ai microfoni di Xbox Official Magazine: Read more…

Gstaad - Berrettini suPera Zopp e centra la prima finale Atp in carriera : Il 2018 magico di Matteo Berrettini continua. Il 22enne romano, all'Atp 250 di Gstaad, in Svizzera, centra la prima finale della sua carriera in un torneo del circuito maggiore. In semifinale l'...

TERNI - SI SDRAIA IN STRADA Per FARE VIDEO : TRAVOLTO DALL'AMICO/ Ultime notizie : "non era la prima volta" : TERNI, si SDRAIA in STRADA per FARE VIDEO all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Tour de France – Panico in casa Sunweb : imprevisto Per Dumoulin prima della cronometro : Momenti di Panico e tensione per Tom Dumoulin prima della cronometro individuale di oggi: la Sunweb dimentica il body dell’olandese E’ attualmente in corso la cronometro individuale, valida per la 20ª e penultima tappa del Tour de France 2018. La frazione di oggi con traguardo a Esplette, potrebbe essere decisiva per decretare il podio finale dell’edizione 2018 della Grande Boucle, ma non mancano i colpi di scena. Panico ...

Incredibile al Tour de France – Clamoroso inconveniente Per Pasqualon Per colpa della Gendarmerie prima della cronometro : Davvero Incredibile quanto accaduto oggi al corridore italiano Andrea Pasqualon prima della partenza della cronometro della 20ª tappa del Tour de France Un Tour de France da dimenticare: l’edizione 2018 della Grande Boucle ha scatenato l’ira di tantissimi appassionati di ciclismo, ma soprattutto degli addetti ai lavori, dai team fino ai corridori stessi. Ne sa qualcosa Vincenzo Nibali, costretto al ritiro dopo la caduta ...

Calciomercato Juventus - colpo Per la Primavera : preso Pablo Moreno - Perla della Masía del Barcellona : Calciomercato anche in prospettiva per la Juventus . I bianconeri hanno messo a segno un colpo potenzialmente importante per il futuro, acquistando dal Barcellona il giovanissimo attaccante Pablo ...

Prima amichevole Per la nuova Vastese : all'Aragona la sfida con la Salernitana di Colantuono : Con la Salernitana di Serie B allenata da Stefano Colantuono la Prima partita amichevole estiva per la rinnovata Vastese , da giovedì in ritiro precampionato nella sede del centro 'Il Soffio' di ...

Anticipazioni Il Segreto : Matias vede Per la prima volta sua figlia Camelia : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la telenovella made in Spagna, [VIDEO] che sta riscuotendo un enorme successo nella penisola italiana. Le trame delle puntate di agosto, si soffermano su Marcela Del Molino, interpretata dall'attrice Paula Ballesteros. La ragazza decidera' di fare una passeggiata insieme a Fè, ma il loro furgone avra' un incidente. Ma ecco che la ragazza comincera' ad accusare i primi segnali del travaglio di parto, tanto da ...

Geologia : a Unimore pronunciata Per la prima volta la “Promessa Geoetica” : Nella sessione di laurea del mese di luglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore sono stati proclamati i primi otto laureati magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche che hanno pronunciato la “Promessa Geoetica”. Per la prima volta in assoluto ai neo dottori del Dipartimento di Unimore è stata consegnata una pergamena contenente il giuramento che gli stessi studenti si sono impegnati ad onorare nella loro futura ...

Facebook - arriva la prima causa contro la società e Zuckerberg Per il tonfo in Borsa : arriva la prima azione legale contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg per il tonfo in Borsa di giovedì , quando i titoli hanno bruciato 120 miliardi di dollari di ...